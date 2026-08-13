Panamax 2026| Culminan ejercicios con simulacro para proteger el tránsito por el Canal

Durante el simulacro, las fuerzas participantes interceptaron una embarcación pequeña que presuntamente transportaba armas.

Panamá/Los ejercicios multinacionales Panamax 2026 concluyeron este jueves en Panamá con un simulacro de intercepción marítima, destinado a probar la capacidad de respuesta de las fuerzas participantes ante una posible amenaza al libre flujo del comercio a través del canal de Panamá.

La actividad reunió a unos 1,700 militares de 21 países y fue organizada por el Comando Sur de Estados Unidos. El cierre se desarrolló en el puerto de cruceros de Amador y contó con la participación del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Durante el simulacro, las fuerzas participantes interceptaron una embarcación pequeña que presuntamente transportaba armas. Como parte del ejercicio, unidades aéreas dejaron fuera de servicio sus motores y, posteriormente, efectivos aeronavales de Panamá, Estados Unidos y otros países realizaron el abordaje y la captura simulada de sus ocupantes.

Los entrenamientos buscaron mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad colectiva para desarrollar operaciones multinacionales complejas, orientadas a garantizar el libre flujo del comercio a través del canal de Panamá.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sostuvo que la Fuerza Pública panameña representa el primer nivel de respuesta ante una posible amenaza a la vía interoceánica.

“Nosotros somos el primer escudo de defensa del Canal, es la realidad, la Fuerza Pública en general. Para nosotros es buscar esas dinámicas, es ver esos escenarios que se pueden dar y, como Fuerza Pública, de parte del señor ministro de Seguridad, como una sola fuerza poder interactuar”, manifestó.

Fernández explicó que los ejercicios permiten preparar a las instituciones panameñas para actuar inicialmente mientras se coordina el respaldo de otros países, si llegara a concretarse alguna amenaza.

“Esto es lo que nos permite nuevamente ser ese primer escudo, mientras se da todo el apoyo que se requiere de otros países en caso tal de una amenaza que pueda ser concretada, que esperamos no pase”, agregó.

Hegseth también presenció entrenamientos en la selva como parte de Panamax 2026. Durante su visita, planteó que el Canal de Panamá constituye una prioridad estratégica para Washington y destacó la importancia del ejercicio para preparar su defensa.

Las actividades continuaron en Playa Bonita, Veracruz, con la participación de otras autoridades, entre ellas representantes del Comando Sur de Estados Unidos.

Con información de María De Gracia.