Dwayne Johnson sorprende con 'Your Dad': una canción para sus hijas

El actor está dispuesto a llevar su relación con la música más allá de sus conocidas incursiones cinematográficas.

Dwayne “La Roca” Johnson y exluchador presentó “Your Dad”, una emotiva balada dedicada a sus tres hijas que marca un nuevo paso en una faceta artística que ahora contempla desarrollar con mayor profundidad.

El tema forma parte de Moana: Voices Across the Ocean, un álbum inspirado en la película de acción real Moana y creado para reunir voces procedentes de diferentes lugares de la Polinesia. Johnson y su esposa, Lauren Hashian, participaron como productores ejecutivos del proyecto junto con Tiana Nonosina Liufau y Kayla Faʻamaligi.

Para encontrar una canción que pudiera interpretar desde una perspectiva personal, Johnson recurrió a Iam Tongi, ganador de American Idol en 2023. El joven artista le presentó inicialmente una composición llamada “My Dad”, centrada en la pérdida de un padre y en aquello que un hijo desearía transmitir algún día a sus propios descendientes.

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La primera escucha tuvo un fuerte impacto en el protagonista de Moana. “Lo escuché y me emocioné mucho y estaba llorando”, contó Johnson a Rolling Stone. Sin embargo, aquella historia tocaba una parte especialmente compleja de su vida: la relación con su fallecido padre, el luchador Rocky Johnson, a quien describió como “complicada”.

El actor decidió entonces transformar la propuesta y llevarla hacia su experiencia con Simone, de 24 años; Jasmine, de 10; y Tiana, de 8. “Le dije: ‘Amo la idea de esta canción y, si puedes caminar por este camino conmigo, ¿podemos reescribirla y puedo cantársela a mis hijas? Solo como su papá’”. De esa colaboración surgió “Your Dad”, una canción construida alrededor de la paternidad.

La música, sin embargo, no es territorio desconocido para Dwayne Johnson. En 2000 participó en “It Doesn’t Matter”, de Wyclef Jean, y en 2016 interpretó “You’re Welcome” como Maui en la película animada Moana. Esta última canción superó los 1.800 millones de reproducciones en YouTube, según Rolling Stone.

Su vínculo musical comenzó mucho antes de Hollywood. Johnson recordó que creció dentro de una familia polinesia rodeado de “mucho canto y mucho baile ceremonial”. Entre sus influencias aparecen Sam Cooke, Elvis Presley, George Jones, Merle Haggard, Johnny Paycheck y Willie Nelson. Precisamente Nelson le regaló una guitarra Martin Trigger, una de las 100 réplicas fabricadas de su célebre instrumento.

Johnson también ironizó sobre sus capacidades vocales: “Siempre digo que canto desde el corazón y que canto en tonalidades que no existen. Así que es una buena combinación”.

Durante su adolescencia ya había intentado acercarse profesionalmente a la música. A los 15 años vivió en Nashville y quedó cautivado por el country. Incluso buscó oportunidades para cantar en establecimientos de Broad Street, aunque su edad, la falta de guitarra y su limitada experiencia terminaron cerrándole aquellas puertas.

Décadas después, La Roca explora una posible carrera musical con una idea más definida. El actor confirmó que está “explorando” ese camino y que le interesa combinar el soul clásico con sonidos del country tradicional. “Quiero escribir, cantar y explorar las cosas que amo”, afirmó.

Por ahora, el lanzamiento tiene un significado principalmente familiar. “Esta canción, para mí, es solo una canción para mis hijas”, explicó Johnson. Aunque también considera interesante la posibilidad de grabar algún día un álbum de duetos, todavía no existe un proyecto confirmado. “Your Dad” representa así el punto de encuentro entre su historia familiar, sus raíces polinesias y una vocación musical que, después de décadas, comienza a ocupar un espacio mayor en su carrera de manera más formal.