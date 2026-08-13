Alessandra Ambrosio se compromete con un reconocido diseñador de joyas

La modelo y Buck Palmer están comprometidos y preparan el camino hacia el altar después de casi dos años de relación.

La supermodelo brasileña confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes de la romántica propuesta realizada en Indonesia, en medio de un paisaje tropical que se convirtió en escenario de uno de los momentos más importantes de su historia de amor.

La celebración tuvo lugar en la isla de Sumba, situada al sudoeste de Bali, donde la pareja disfrutaba de una estancia en un exclusivo resort. Entre playas, aguas cristalinas y un ambiente marcado por la privacidad, Buck Palmer le pidió matrimonio a Alessandra Ambrosio, quien acompañó las fotografías del compromiso con una declaración dedicada al diseñador australiano: "Te elegiría en esta y en todas las vidas. Por un para siempre, mi amor”.

Las imágenes difundidas por la modelo muestran una propuesta alejada de grandes formalidades y conectada con el estilo relajado de la pareja. Ambrosio aparece con un bikini crema de dos piezas y el cabello mojado, mientras Palmer posa descalzo, con pantalón corto negro y gafas de sol. Otra fotografía los retrata sentados sobre la arena, rodeados por pétalos de rosa dispuestos en forma de corazón.

El carrusel también reveló un detalle especial que comparten: un tatuaje de corazón cerca de la muñeca, símbolo que ambos llevan en la piel y que volvió a cobrar protagonismo tras anunciar su compromiso. La publicación rápidamente centró la atención de sus seguidores, quienes conocieron así nuevos detalles de una relación que comenzó a hacerse pública a finales de 2024.

Este será el segundo compromiso matrimonial de Alessandra Ambrosio. En 2008, la brasileña se comprometió con el empresario Jamie Mazur, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente 13 años. Aunque tuvieron planes de boda, nunca llegaron al altar y su separación definitiva se produjo en 2018.

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La relación entre Alessandra Ambrosio y Buck Palmer comenzó a despertar interés público en enero de 2025, cuando ambos fueron fotografiados durante unas vacaciones en Río de Janeiro. Sin embargo, días antes el diseñador ya había dado señales claras del romance al incluir momentos junto a la modelo en una publicación de Instagram con la que resumió su 2024.

Palmer ha construido su trayectoria profesional alrededor del diseño de joyas y una identidad creativa asociada con los viajes y la libertad. La descripción oficial de su firma resume esa filosofía: "La marca Buck Palmer es sinónimo de aventura, de adentrarse en lo desconocido y disfrutar de experiencias que ni el dinero ni un plan lógico podrían ofrecer jamás. Este viaje, y cada paso dado a lo largo del camino, contribuyeron a crear las piezas que ahora ven: una expresión de un estilo de vida inconformista que jamás se dejará atar".

Antes de iniciar su relación con Ambrosio, Buck Palmer estuvo casado con Ashley Hart, hermana de Jessica Hart, también conocida por su vínculo profesional con Victoria's Secret. El matrimonio se extendió entre 2015 y 2017.

Ahora, la pareja abre una nueva etapa tras confirmar su intención de casarse, luego de una propuesta íntima que marca un nuevo capítulo sentimental para ambos ante sus seguidores. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la fecha, el lugar de la ceremonia o los preparativos, el compromiso en Indonesia consolida una relación que ambos han mostrado progresivamente en público y convierte a Alessandra Ambrosio y Buck Palmer en una de las parejas que concentran la atención del mundo de la moda y el entretenimiento.