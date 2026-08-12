Rob Reiner: su hija honra el legado de su padre con un emotivo papel en nueva serie

Romy Reiner continúa abriéndose camino en Hollywood mientras atraviesa una etapa marcada por la pérdida de sus padres.

La actriz apareció en la serie de HBO Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, de Larry David, en una participación que adquirió especial significado por su conexión con su fallecido padre, Rob Reiner.

La joven interpretó a una enfermera durante el final de temporada, consolidando una trayectoria frente a las cámaras. Su aparición llegó semanas después de que Rob Reiner fuera visto póstumamente en el mismo programa. La participación del reconocido cineasta había sido grabada un mes antes de su muerte y permaneció en secreto hasta su emisión, el pasado 3 de julio.

El vínculo de Romy con las producciones de Larry David comenzó antes. En 2021 realizó su debut como actriz con una aparición en Curb Your Enthusiasm. Desde entonces ha sumado papeles y cameos en cine y televisión, mientras prepara proyectos para ampliar su experiencia.

Romy Reiner tiene cuatro producciones en desarrollo. Entre ellas figura la película You Drive Me Nuts, donde compartirá pantalla con su hermano Jake Reiner. Su avance mantiene así una relación directa con el mundo artístico en el que crecieron ambos por la trayectoria de sus padres en el entretenimiento.

La familia Reiner quedó en el centro de la atención pública en diciembre pasado, cuando Rob y Michelle Reiner fueron encontrados muertos en su residencia de Los Ángeles. Su hijo Nick Reiner fue posteriormente arrestado y acusado por las muertes. Hasta ahora no existe una fecha oficial establecida para el juicio.

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La próxima comparecencia de Nick está prevista para el 15 de septiembre. Durante esa audiencia preliminar se revisarán las pruebas disponibles y deberán definirse los siguientes pasos del proceso judicial.

Rob y Michelle tuvieron tres hijos: Nick, Romy y Jake. El director también fue padre adoptivo de Tracy Reiner, hija de su primera esposa, Penny Marshall. Después de la muerte de sus padres, Romy y Jake expresaron públicamente la dimensión de su duelo mediante un comunicado conjunto.

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante”, señalaron los hermanos. “La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

Durante los meses posteriores, Romy y Jake se mantuvieron alejados de la exposición pública. Sin embargo, Jake relató en un ensayo cómo conoció la noticia. Según explicó, estaba asistiendo a una fiesta cuando recibió una llamada de su hermana informándole sobre lo ocurrido.

“El viaje de 45 minutos en Lyft desde el centro hasta el oeste de la ciudad fue insoportable. Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance”, escribió. “Lo único en lo que podía concentrarme era en que necesitaba llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba llegar hasta mi hermana. Necesitaba averiguar qué demonios acababa de pasar”.

En medio de ese proceso familiar, el nuevo papel televisivo de Romy representa otro avance en una carrera que comienza a adquirir presencia. Su participación en Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness adquiere además una dimensión particular porque comparte, aunque en episodios distintos, un proyecto con Rob Reiner.

La actriz continúa así vinculada al legado artístico de su familia mientras desarrolla una identidad propia. Con cuatro proyectos en preparación y experiencias en televisión, Romy Reiner mantiene su carrera después de un año marcado por el duelo y por el proceso judicial relacionado con la muerte de sus padres.