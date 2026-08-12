Exconcursante de reality es acusada de asesinar a su pareja

La mujer, de 35 años, compareció el martes 11 de agosto mediante videollamada ante el Tribunal de Magistrados de Adelaide.

Tamika Chesser, exconcursante del reality australiano Beauty and the Geek, se declaró inocente del asesinato de su pareja, Julian Story, en un caso que ha generado atención en Australia.

Chesser participó en la temporada 2010 del programa televisivo y actualmente permanece detenida en James Nash House, una institución de salud mental de Australia del Sur, donde se encuentra desde su arresto en junio de 2025. Durante la audiencia rechazó formalmente los cargos relacionados con la muerte de Story, quien tenía 39 años.

La Fiscalía acusa a Tamika Chesser de haber asesinado a Julian Story en el apartamento que compartían en Port Lincoln, para posteriormente desmembrar su cuerpo y provocar un incendio. La declaración de inocencia presentada por la defensa abre una nueva etapa dentro del proceso penal.

Su abogado informó ante el tribunal que busca una evaluación de la capacidad mental de Chesser para determinar si está en condiciones de afrontar un juicio. Mientras el expediente avanza hacia una comparecencia ante el Tribunal Supremo prevista para más adelante este año.

El caso comenzó a desarrollarse el 19 de junio de 2025, cuando las autoridades localizaron los restos de Story en la vivienda. Según documentos policiales citados por medios australianos, se considera que el hombre habría muerto dos días antes. Chesser, quien estaba embarazada en aquel momento, fue arrestada y posteriormente acusada de asesinato.

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La intervención policial se produjo después de que un vecino alertara sobre un incendio. De acuerdo con la documentación del caso, cuando fue interrogada inicialmente, Chesser aseguró que “nada” había ocurrido y salió a pasear a sus perros tras cerrar la puerta. Posteriormente, los agentes encontraron los restos de Story y localizaron a la mujer en el patio trasero, descrita como “catatónica e insensible”.

La Policía de Australia del Sur detalló entonces la gravedad del hallazgo: “Fue una escena impactante para la policía y el personal de servicios de emergencia, ya que el cuerpo de Julian había sido desmembrado”. El comunicado agregó: “La cabeza de Julian había sido quitada durante el desmembramiento y, a pesar de búsquedas exhaustivas, aún no ha sido localizada”.

La búsqueda de los restos faltantes se convirtió en una prioridad para los investigadores. El superintendente detective Darren Fielke explicó: “Recuperar la cabeza de Julian para devolverla a su familia para que puedan tener un desenlace pacífico, realizar un funeral y darle sepultura, es un aspecto realmente importante para nosotros”.

El 31 de julio de 2025, un ciudadano que caminaba acompañado de su perro encontró un cráneo. Meses después, en septiembre, la Policía de Australia del Sur confirmó que pertenecía a Julian Story, cerrando una de las incógnitas que habían marcado la investigación desde el hallazgo inicial.

Mientras permanece bajo custodia, la vida personal de Chesser también registró un cambio importante. Medios australianos informaron en marzo de 2026 que dio a luz mientras continuaba internada en James Nash House. La identidad del padre del bebé no ha sido revelada públicamente.

Ahora, el proceso contra la exestrella de reality entra en una fase decisiva. La evaluación sobre su aptitud mental y su futura comparecencia ante el Tribunal Supremo determinarán los siguientes pasos de un expediente que continúa bajo investigación judicial. La causa mantiene abiertas cuestiones procesales que serán resueltas por los tribunales australianos. Chesser mantiene su declaración de inocencia frente al cargo de asesinato, mientras la justicia australiana deberá establecer responsabilidades sobre la muerte de Julian Story.