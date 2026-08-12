Publio De Gracia, exdirector de la DGI, enfrenta audiencia de medidas cautelares

Durante la audiencia, el fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez señaló que la investigación comenzó el 25 de mayo de 2026, a partir de un informe de la Contraloría General de la República que detectó un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 atribuido al exfuncionario.

El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, acudió la mañana de este miércoles al Sistema Penal Acusatorio, donde continúa la audiencia de solicitudes múltiples por la investigación que se lleva en su contra por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De Gracia, fue imputado este martes bajo estos cargos, luego de que la fiscalía planteara ante el juez de garantía un esquema de movimientos financieros sospechosos que reflejarían una desproporción entre los ingresos que percibió durante su gestión al frente de la DGI, entre 2019 y 2025, y su patrimonio.

El fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez señaló que la investigación comenzó el 25 de mayo de 2026, a partir de un informe de la Contraloría General de la República que detectó un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 atribuido al exfuncionario.

En la audiencia, el Ministerio Público (MP) solicitó la detención provisional exponiendo todos los riesgos y reiterando los argumentos presentados el día anterior.

Señaló que, además de la cuantía de B/. 724 mil, existen otras sumas que aún están por investigarse, para lo cual se requiere verificar la trazabilidad de los fondos.

En tanto, la defensa solicitó que la medida cautelar que se le establezca sea la de reporte periódico, indicando que se el imputado se ha mantenido en el país colaborando con la justicia, además de su arraigo familiar y laboral.

Una tercera persona enfrenta audiencia

Indicó que la coimputada, Ninoshka Ríos, quien fue señalada como 'amiga personal' de De Gracia, y enfrentará audiencia esta tarde, está colaborando con la investigación, y que ha manifestado temor por su vida, pues ha sido amenazada. Su relato de los hechos coincide con lo expuesto por el MP.

Según lo señalado, la coimputada recibió B/. 61 mil, además de B/. 10 mil que le fueron regalados.

La Fiscalía también expuso como elementos de la investigación el alto consumo en tarjetas de crédito, cuyos saldos eran cancelados de manera inmediata; el uso reiterado de dinero en efectivo cuya procedencia no estaba justificada; y el traspaso de deudas, propiedades, viviendas y vehículos.

A la esposa de De Gracia, Elaine Salteiro González, también se le imputó el cargo de blanqueo de capitales.

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