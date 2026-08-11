Imputan cargos al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Las investigaciones están ligadas a una presunta lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.

El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, fue trasladado al Sistema Penal Acusatorio para enfrentar audiencia de control de garantías por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

En la primera parte de la audiencia se legalizó la aprehensión del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa Elaine Salteiro González. Luego se declaró un receso antes de proseguir con el acto de imputación de cargos y las medidas cautelares.

Al reanudarse la audiencia y alrededor de las 9:00 p.m., a Publio De Gracia se le imputaron los cargos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Mientras que a su esposa se le imputó el cargo de blanqueo de capitales.

Tras esta fase se declaró un receso y la audiencia de garantías seguirá el miércoles 12 de agosto a las 8:30 am. en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Agora para definir las medidas cautelares.

El caso

De Gracia fue aprehendido la mañana de este lunes 10 de agosto en un operativo realizado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en la operación Cuestor.

Durante la audiencia, el fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez señaló que la investigación comenzó el 25 de mayo de 2026, a partir de un informe de la Contraloría General de la República que detectó un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 atribuido al exfuncionario.

La Fiscalía también expuso como elementos de la investigación el alto consumo en tarjetas de crédito, cuyos saldos eran cancelados de manera inmediata; el uso reiterado de dinero en efectivo cuya procedencia no estaba justificada, y el traspaso de deudas, propiedades, viviendas y vehículos.

De acuerdo con lo planteado en la audiencia, estos movimientos reflejarían una desproporción entre los ingresos que percibió De Gracia durante su gestión al frente de la DGI, entre 2019 y 2025, y su patrimonio.

La Fiscalía también hizo referencia a transferencias de dinero hacia cuentas de su esposa y de familiares. Además, señaló que encontraron documentos relacionados con transferencias a la esposa de De Gracia procedentes de una sociedad que representaba a FCC en un proceso ante la DGI. Durante la audiencia se mencionó que la empresa recibió exoneraciones por aproximadamente $16 millones.

Una tercera mujer, señalada como una persona cercana al exdirector desde 2021, también fue aprehendida y se encuentra colaborando con las autoridades. Según la exposición de la Fiscalía, esta persona recibió sumas de dinero en sus cuentas bancarias.

La defensa de De Gracia, representada por la abogada Gladys Quintero, solicitó que la audiencia se realizara de manera reservada. Sin embargo, el juez de garantías Fermín Bonilla rechazó la petición al considerar que el investigado no es menor de edad, su vida no está en riesgo y los presuntos delitos afectan la confianza ciudadana.

Tras la legalización de las aprehensiones, la audiencia continuó con la fase de imputación. Posteriormente, deberá abordarse la aplicación de medidas cautelares.

Con información de Yamy Rivas