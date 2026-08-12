Colombia: Gobierno declara tres días de duelo por terremoto

A casi 48 horas del sismo de magnitud 7,4 que provocó destrucción en las principales ciudades del oeste de Colombia, equipos de emergencia trabajan con grúas, perros y maquinaria. Los voluntarios forman cadenas humanas para retirar los escombros a mano.

El gobierno de Colombia declaró el miércoles tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto que deja más de 200 muertos y miles de heridos.

Según el decreto, durante ese período se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior" en "honor a todas las personas fallecidas".

Mientras tanto, los socorristas y voluntarios trabajaron sin descanso este miércoles en Colombia en busca de señales de vida entre los escombros, cuando corre el tercer día desde el terremoto que deja más de 200 muertos.

El hallazgo de Daniela Largo, de 32 años, extraída entre las ruinas con vida en la noche en medio de aplausos y vítores, insufló ánimos a la desesperada búsqueda de sobrevivientes.

"Estoy feliz porque cuando ya la habíamos buscado tanto (...) y en el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos una llamada", confió a la AFP Sandra Milena Pérez, madre de la mujer que pasó 35 horas atrapada bajo los escombros de un hotel de Pereira.

A casi 48 horas del sismo de magnitud 7,4 que provocó destrucción en las principales ciudades del oeste de Colombia, equipos de emergencia trabajan con grúas, perros y maquinaria. Los voluntarios forman cadenas humanas para retirar los escombros a mano.

Los expertos consideran que la ventana crítica para salvar vidas se cierra a las 72 horas.

"Con las manos, con guantes trabajamos en esto (...) Es triste ver que el tiempo se nos está pasando", para encontrar gente con vida, dijo Pablo César Ruiz, voluntario en Cali.

Sobre enormes montañas de escombros, los socorristas y voluntarios alzan los puños y piden silencio para buscar. Vecinos y familiares observan expectantes en las aceras.

La madre de la mujer rescatada con vida anoche contó que un vecino de Pereira escuchó los llamados de auxilio y alertó a los rescatistas. "Estamos felices (...) porque en la casa la está esperando un hijo" de 12 años, refirió.

El sismo evoca la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.