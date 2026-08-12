Varios aprehendidos tras incautación de 1,567 paquetes de droga en una embarcación en Punta Coco

La institución indicó que mantiene operativos de vigilancia, control e interdicción por aire, mar y tierra para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y el crimen organizado transnacional.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incautó 1,567 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendió a seis personas durante una operación de interdicción marítima contra el tráfico ilícito.

La acción se desarrolló durante una inspección de seguridad a una embarcación artesanal que navegaba al sur de Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, en la que los agentes aeronavales detectaron alteraciones en la estructura de la nave que hicieron presumir la existencia de un doble fondo.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, la embarcación y sus seis tripulantes fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde fueron ubicados 52 sacos que contenían los 1,567 paquetes.

Con esta incautación, la Aeronaval reporta un total de 48,649 paquetes de sustancias ilícitas decomisados en 81 operaciones durante 2026.

La institución indicó que mantiene operativos de vigilancia, control e interdicción por aire, mar y tierra para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y el crimen organizado transnacional.

Decomiso en Chiriquí

En otra acción, desarrollada en el Pacífico occidental, se logró la incautación de 2,313 paquetes de presunta sustancia ilícita.

Este decomiso se llevó a cabo al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, durante una operación desarrollada por la Aerovanal y el Ministerio Público.

El operativo denominado "Escudo Protector" permitió además la aprehensión de tres personas y el aseguramiento de una lancha rápida presuntamente utilizada para el traslado de la sustancia ilícita.

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