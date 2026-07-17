¿Operación de desinformación? Así será el alcance de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Senan

Como parte de la estrategia, el personal especializado podrá servir como brazo auxiliar del Ministerio Público y colaborar en la prevención, detección y alerta de posibles ataques contra instituciones del Estado.

La creación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval, establecida mediante la Resolución N.° 122 del 28 de mayo de 2026 del Ministerio de Seguridad Pública y publicada en la Gaceta Oficial el 16 de junio de 2026, ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las funciones que desempeñarán los agentes que sean formados en esta unidad, especialmente por las referencias a las operaciones de desinformación contempladas en la normativa.

Precisamente, la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se refirió al tema indicando que era necesario y que había un problema de inteligencia en las instituciones.

"No se está manejando la información anticipada, y si la manejan, no saben cómo procesarla, y si la procesan, no saben dónde están los cabecillas o los contactos, o sea que hay una penetración; es evidente la necesidad que hay", señaló.

Sin embargo, sugirió que debía ser explicado el alcance de este tipo de intervenciones.

"Cuando se habla de campañas de desinformación, hay hilos muy delgados entre el periodismo investigativo, el activismo social y, por supuesto, la oposición política, y es ahí donde hay que cuidar los derechos ciudadanos, las libertades y, sobre todo, que no haya vulneración de derechos humanos", manifestó.

Para entender el alcance de la implementación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, este medio conversó con el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis De Gracia, quien aseguró que la escuela no tendrá como objetivo vigilar a personas, grupos políticos ni contenidos publicados en medios de comunicación o redes sociales, sino fortalecer las capacidades de la institución para enfrentar las estrategias utilizadas por organizaciones criminales.

No estamos hablando de que vamos a ir en contra de X persona o de X grupo que tenga un disenso político. No estamos hablando de eso, estamos hablando de operaciones aeronavales y cómo proteger el desempeño de nuestras unidades para que sean efectivas esas operaciones aeronavales", afirmó.

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El funcionario explicó que, para el Senan, una operación de desinformación consiste en la difusión deliberada de información falsa para desviar recursos operativos y facilitar la comisión de delitos.

Va enfocada a aislar las operaciones aeronavales para ellos utilizar ese espacio que ha dejado el Servicio Nacional Aeronaval, digamos, en zona gris y poder utilizarlo y cometer su fechoría. A eso nos referimos cuando decimos operaciones de desinformación. Desinformar, intentar filtrar nuestras unidades para poder aislarlos y utilizar el espacio que ha quedado de alguna manera desamparado de la vigilancia aeronaval”, aclaró.

Como ejemplo, señaló que una organización criminal podría generar una alerta falsa para obligar a que una patrullera o una unidad se desplace hacia otro punto, dejando sin vigilancia el área donde realmente pretende actuar.

Si una persona quiere utilizar esa área para cometer un delito, él quiere inventar que algo está sucediendo en otro sitio para que esas capacidades se muevan hacia ese sitio. Eso es una operación de desinformación", explicó.

Añadió que estas maniobras pueden ser mediante llamadas falsas o publicaciones engañosas, similar a lo que ocurre con una "fake news", cuyo propósito sería crear una oportunidad para que grupos delictivos operen sin presencia de las autoridades.

Hacia allá va orientada la idea de prevenir, de coartar, de reducir las operaciones de desinformación que se hacen a través de inteligencia, claro está, porque eso lleva un proceso de análisis. Entonces, antes de responder a un llamado que podría ser falso, queremos analizarlo”, precisó.

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Cibercrimen, terrorismo híbrido y contrainteligencia

La Resolución 122 de 2026 establece que la escuela brindará formación para combatir las amenazas emergentes, siendo estas el cibercrimen, terrorismo híbrido y las operaciones de desinformación, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado.

Sobre el cibercrimen y el terrorismo híbrido, De Gracia argumentó que ambas amenazas están relacionadas con acciones ejecutadas por personas u organizaciones que operan desde la clandestinidad para vulnerar las capacidades del Estado. Puntualizó que el cibercrimen comprende el uso de medios digitales para cometer delitos o intentar acceder de forma ilícita a los sistemas informáticos de instituciones públicas y privadas, mientras que el terrorismo híbrido combina distintas modalidades de ataque, tanto contra infraestructuras físicas como contra plataformas y capacidades tecnológicas.

De acuerdo con De Gracia, Panamá registra alrededor de 22 mil intentos anuales de vulneración a sistemas digitales, dirigidos tanto a instituciones públicas como privadas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades especializadas del Estado en esta materia.

Como parte de la estrategia, el personal especializado podrá servir como brazo auxiliar del Ministerio Público y colaborar en la prevención, detección y alerta de posibles ataques contra instituciones del Estado.

En el caso de la contrainteligencia, se busca prevenir riesgos internos dentro de la institución, la filtración de información o corrupción.

La contrainteligencia está enfocada a cuidar, a blindar las capacidades del Servicio Nacional Aeronaval (...) para que no existan esas vulnerabilidades internas o minimizar esas brechas que puedan vulnerar al hombre y la mujer del Servicio Nacional Aeronaval", manifestó.

De Gracia enfatizó que, si una persona se corrompe dentro del sistema, significa que “nuestra institución no está haciendo el círculo necesario para que esa persona sea excluida”.

Una iniciativa prevista desde 2020

El director del Senan recordó que la creación de la escuela no responde al aumento reciente de los ciberataques ni a una decisión tomada por la coyuntura, sino que forma parte del plan estratégico institucional.

Explicó que dicho plan fue elaborado en 2009 con apoyo de especialistas de la Universidad de Panamá y que, tras una revisión realizada en 2020, se determinó la necesidad de crear una escuela especializada en inteligencia y contrainteligencia.

"No es que haya venido ni de manera antojadiza ni tampoco por lo relevante que han sido los ataques en los últimos años (…) En el 2020 se dejó por sentado que había que avanzar hacia la creación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, cosa que estamos materializando este año, seis años después", indicó.

Formación

La nueva unidad académica estará dirigida exclusivamente a miembros del Servicio Nacional Aeronaval, y busca consolidar una doctrina propia en inteligencia y contrainteligencia, complementando la formación que hasta ahora recibían mediante programas de cooperación con países aliados, entre ellos Estados Unidos y Colombia.

"En este momento estamos hablando de instruir, capacitar, estructurar en las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia; por lo tanto, en este momento ese hombre de inteligencia no es lo que está haciendo, sino lo que va a hacer, en este momento se está instruyendo", explicó.

Añadió que la formación de estos agentes no comienza con la creación de la escuela, sino que ha sido una práctica permanente dentro de la institución. Cada agente formado pertenecerá a las Direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia.

Tenemos socios estratégicos en otras latitudes que desde muy vieja data nos capacitan en el ámbito de inteligencia y de contrainteligencia. Sin embargo, en esta ocasión estamos dándole forma a la estructura doctrinal del Servicio Nacional Aeronaval en cuanto a la formación de agentes de inteligencia y de contrainteligencia", manifestó.

De Gracia señaló que la visión del Senan es que, una vez consolidada la escuela, esta pueda convertirse en un referente regional para la formación de especialistas en inteligencia y contrainteligencia.

Explicó que el objetivo es desarrollar una doctrina propia acorde con las necesidades de la institución, cuya jurisdicción abarca los ámbitos aéreo, marítimo, terrestre y cibernético. Para el Senan resulta indispensable contar una doctrina que le permita "hacerle frente al crimen organizado y todas sus ramificaciones de una manera multidisciplinaria".

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