Narcotraficantes modifican sus métodos para evadir controles y fortalecer el trasiego de drogas

El uso de ropa impregnada con sustancias ilícitas, envíos mediante empresas de carga y el empleo de lanchas artesanales de pesca figuran entre las principales modalidades detectadas en los últimos meses.

Ciudad de Panamá/Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan adaptando sus métodos de operación para evadir los controles de las autoridades panameñas. El uso de ropa impregnada con sustancias ilícitas, envíos mediante empresas de carga y el empleo de lanchas artesanales de pesca figuran entre las principales modalidades detectadas en los últimos meses.

El tráfico de drogas a través de las denominadas "mulas" ha disminuido de forma considerable desde la década de 2000, debido al fortalecimiento de los sistemas tecnológicos de inspección en los puertos de entrada del país. Esta situación ha obligado a las estructuras criminales a desarrollar nuevas estrategias para movilizar los cargamentos.

Una de esas modalidades consiste en impregnar cocaína en prendas de vestir, maletas y otros artículos, los cuales posteriormente son sometidos a procesos químicos para extraer la sustancia y volver a empacarla con fines de distribución.

”Láminas contaminadas, también se tienen piezas de autos que en su interior se ha podido detectar que mantienen contaminadas con cocaína, inclusive en maletines de tela en los cuales ya lo han impregnado de sustancias ilícitas, y esos son los desafíos que diarios se enfrentan con esta lucha frontal que tenemos contra el narcotráfico”, indicó William Granados, fiscal de drogas.

Las autoridades también han detectado un aumento en el envío de drogas mediante empresas de carga, así como en el uso de embarcaciones artesanales que operan tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe.

De acuerdo con el jefe de Operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el empleo de pequeñas lanchas pesqueras es una de las modalidades más detectadas este año, solo por detrás de los decomisos realizados en los puertos del país.

”Se usa mayormente lo que es el Pacífico panameño y es producto de la geografía y los accidentes que tienen estas costas características del Pacífico y de igual forma, porque utilizan esta modalidad para camuflaje Jesús acciones con las actividades del día día, que llevan nuestras principales comunidades costeras, como lo son la pesca y el traslado de turistas a las islas”, explicó Maycol Palacios, jefe de operaciones del Senan.

En lo que va de 2026, el Senan ha incautado cerca de 40 toneladas de droga durante 64 operaciones antidrogas, reflejando la constante evolución de las estrategias utilizadas por las redes del narcotráfico.

Por su parte, la Dirección Nacional Antidrogas informó que este año decomisó 16 piezas de ropa impregnadas con sustancias ilícitas dentro de una bodega de carga ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El cargamento tenía como origen Panamá y destino final España.

En otros operativos, las autoridades también detectaron droga oculta dentro de peluches y en paquetes de café, métodos que buscan pasar desapercibidos durante los controles de inspección.

Las investigaciones revelan además que las redes criminales utilizan lanchas pesqueras como plataformas logísticas para transportar pequeñas cantidades de droga desde las costas colombianas hasta puntos cercanos a buques mercantes internacionales. En estos casos, los narcotraficantes esconden los paquetes en redes de pesca o hieleras de doble fondo y, en ocasiones, amarran los cargamentos a boyas equipadas con dispositivos GPS para recuperarlos posteriormente con otra embarcación.

Mientras las organizaciones criminales perfeccionan sus métodos de transporte, las autoridades mantienen los operativos de vigilancia y control para contrarrestar el tráfico de estupefacientes.

Durante los primeros seis meses de 2026, un total de 2,246 personas, en su mayoría hombres, fueron detenidas en Panamá por delitos relacionados con drogas, como parte de las acciones desarrolladas por los organismos de seguridad para combatir el crimen organizado.

Con información de Hellen Concepción