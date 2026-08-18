Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del segundo sorteo en la región 1

El segundo sorteo regional se realizará el próximo 20 de agosto y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

La actividad marcó el inicio de una nueva modalidad de sorteos regionalizados, diseñada para ampliar las oportunidades de participación y aumentar las probabilidades de ganar entre los ciudadanos.

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El evento se desarrolló en Albrook Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

El MEF adelantó que el segundo sorteo regional se realizará el próximo 20 de agosto y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en el centro comercial Westland Mall.

Posteriormente, el 25 de agosto se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 27 de agosto.

La Lotería Fiscal forma parte de las estrategias implementadas por el MEF para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforzar la recaudación fiscal mediante la participación ciudadana.

Ganadores de B/. 1,000.00

Julia Rodríguez

Eda González

Marixenia Vergara

Ana Cristina Alzamora

Giampiero Rivera

Joselyn Rodríguez

Carlos Antelo

Luis Salazar

Christian Burgos

Xiomara Ayola

Ganadores de B/. 5,000.00

Jorge Jiménez

Naddiel Barsallo

Nairobis Ayala

Natividad Grant Acosta

Guillermo Flores

William Lin

Elida Quiel Quintero

Lila Alvarado

Gladis Herrera Vásquez

Ilsa Villalaz

Ganadores de B/. 10,000.00