Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del segundo sorteo en la región 1

El segundo sorteo regional se realizará el próximo 20 de agosto y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién.

Sorteo de la Lotería Fiscal / MEF
Danna Durán - Periodista
18 de agosto 2026 - 16:16

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

La actividad marcó el inicio de una nueva modalidad de sorteos regionalizados, diseñada para ampliar las oportunidades de participación y aumentar las probabilidades de ganar entre los ciudadanos.

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El evento se desarrolló en Albrook Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

El MEF adelantó que el segundo sorteo regional se realizará el próximo 20 de agosto y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en el centro comercial Westland Mall.

Posteriormente, el 25 de agosto se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 27 de agosto.

La Lotería Fiscal forma parte de las estrategias implementadas por el MEF para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforzar la recaudación fiscal mediante la participación ciudadana.

Ganadores de B/. 1,000.00

  • Julia Rodríguez
  • Eda González
  • Marixenia Vergara
  • Ana Cristina Alzamora
  • Giampiero Rivera
  • Joselyn Rodríguez
  • Carlos Antelo
  • Luis Salazar
  • Christian Burgos
  • Xiomara Ayola

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Jorge Jiménez
  • Naddiel Barsallo
  • Nairobis Ayala
  • Natividad Grant Acosta
  • Guillermo Flores
  • William Lin
  • Elida Quiel Quintero
  • Lila Alvarado
  • Gladis Herrera Vásquez
  • Ilsa Villalaz

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Didia Medina
  • Rubén Montenegro
  • Yamir Cruz
  • Maribel Candanedo
  • Maritza Maestre

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