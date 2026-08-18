Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del segundo sorteo en la región 1
El segundo sorteo regional se realizará el próximo 20 de agosto y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
La actividad marcó el inicio de una nueva modalidad de sorteos regionalizados, diseñada para ampliar las oportunidades de participación y aumentar las probabilidades de ganar entre los ciudadanos.
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El evento se desarrolló en Albrook Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
El MEF adelantó que el segundo sorteo regional se realizará el próximo 20 de agosto y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en el centro comercial Westland Mall.
Posteriormente, el 25 de agosto se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 27 de agosto.
La Lotería Fiscal forma parte de las estrategias implementadas por el MEF para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforzar la recaudación fiscal mediante la participación ciudadana.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Julia Rodríguez
- Eda González
- Marixenia Vergara
- Ana Cristina Alzamora
- Giampiero Rivera
- Joselyn Rodríguez
- Carlos Antelo
- Luis Salazar
- Christian Burgos
- Xiomara Ayola
Ganadores de B/. 5,000.00
- Jorge Jiménez
- Naddiel Barsallo
- Nairobis Ayala
- Natividad Grant Acosta
- Guillermo Flores
- William Lin
- Elida Quiel Quintero
- Lila Alvarado
- Gladis Herrera Vásquez
- Ilsa Villalaz
Ganadores de B/. 10,000.00
- Didia Medina
- Rubén Montenegro
- Yamir Cruz
- Maribel Candanedo
- Maritza Maestre