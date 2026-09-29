TVN Media y DIRCOM Panamá fortalecen alianza para capacitar a Héroes por Panamá

La jornada busca que los participantes no solo tengan proyectos capaces de generar cambios, sino que también puedan contar sus historias de manera clara y conectar con quienes pueden sumarse a sus causas.

Los participantes de Héroes por Panamá participaron en una jornada de capacitación enfocada en técnicas de comunicación, con el objetivo de fortalecer sus habilidades para hablar en público, estructurar sus mensajes y transmitir sus historias de manera efectiva.

Durante la jornada, integrantes de DIRCOM Panamá compartieron herramientas para ayudar a los héroes a comunicar el impacto de sus proyectos y conectar con la audiencia durante la gala.

“Los héroes tienen proyectos extraordinarios. Ahora nuestra labor es transformar esos proyectos extraordinarios en historias inolvidables que conecten en la noche de la gala con toda la audiencia para que los sigan apoyando”, explicó Margorieth Tejeira, presidenta de DIRCOM Panamá.

La capacitación no se limita a la preparación de un discurso para la gala. Los participantes también adquieren herramientas que pueden aplicar en diferentes ámbitos de su vida y en la gestión de sus proyectos.

En esa misma línea, TVN Media renovó su compromiso con DIRCOM Panamá como aliado estratégico en materia de comunicación y formación, con el propósito de acompañar a los participantes más allá de la gala.

“Más allá de la gala, sino durante todas las gestiones que ellos realizan a fin de poder convocar más voluntades en pro de un Panamá mejor”, destacó María Guadalupe Guillén, de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de TVN Media.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de aliados como Copa Airlines, Más Móvil, Grupo Sanetatos y Banco General.

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Para los participantes, aprender a comunicar sus experiencias representa un reto adicional, incluso para quienes ya tienen experiencia interactuando con otras personas y hablando en público.

“Lo más importante es la historia para impactar y es un discurso que al final se va a quedar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Y me encanta esta iniciativa porque es demasiado necesaria”, expresó Lianna Licona, de la Fundación Mónica Licona.

La jornada busca que los participantes no solo tengan proyectos capaces de generar cambios, sino que también puedan contar sus historias de manera clara y conectar con quienes pueden sumarse a sus causas.

Porque ser un héroe por Panamá también implica tener una historia que contar y saber cómo hacer que ese mensaje llegue a otros.