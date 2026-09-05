Relevo por la Vida de Fanlyc: 24 horas de esfuerzo y esperanza en la Cinta Costera 3

Gente TVN se sumó al apoyo de esta carrera por la vida.

Panamá/Desde tempranas horas, la Cinta Costera 3 se tiñó de solidaridad con cientos de personas que llegaron dispuestas a caminar, correr, pedalear, patinar y hasta recorrer el circuito junto a sus mascotas, unidas por una sola causa: llevar esperanza a los niños y adolescentes que luchan contra el cáncer.

“Muy buena organización. Espero que se siga repitiendo en años venideros y es bonita la acogida que le da la gente al evento. “Totalmente beneficioso para el país y para los niños que lo necesitan”, comentó un participante. “Fue muy pretty. Lo único pesado es el sol aquí ahora mismo”, dijo otro.

Son 24 horas continuas de esfuerzo y emoción en la edición número 27 del Relevo por la Vida de Fanlyc, donde cada vuelta tiene un significado especial: se recorre por un niño, una niña o un adolescente con un diagnóstico reciente.

“Me parece una actividad muy productiva, la verdad, un buen plan para un fin de semana, y más porque estamos apoyando una buena causa”, manifestó otra participante.

“¿Que no quieres correr con sol? Te vienes en la noche. ¿Que no puedes correr hoy? Mañana, hasta las 8:00 de la mañana, tenéis tiempo. Así que ya saben: vengan a correr, vengan a apoyar, que es maravilloso el ambiente, es increíble”, acotó otro participante.

Corporaciones, instituciones, universidades, estudiantes y voluntarios hacen equipo en este circuito, que incluso atraviesa el viaducto marino.

Leslie Ducruet, directora de Fanlyc, indicó que “inclusive, vamos a hacer actividades de salsa en la noche, zumba en el día y típico en la madrugada, así que pueden venir a bailar el mogollón y pedirle también por la recuperación de la salud de 600 niños y adolescentes de este país”.

Es una jornada sin pausas: mientras unos descansan, otros toman el relevo. Aquí, cada vuelta, cada zumba y cada participante ayudan a iluminar la vida de un niño que enfrenta esta dura enfermedad.

“Vengan a ayudar a los niños con cáncer”, pidió una niña que participa en la carrera. La familia de TVN Noticias también dijo presente como voluntariado.

Con información de Fabio Caballero y Emilio Batista.