‘Muelatón’ se realizará este domingo en San Isidro; solo atenderán a pacientes programados

La jornada de extracciones dentales comenzará a las 5:00 a. m. en el Policentro de Salud de San Isidro. Los participantes deberán acudir desayunados y presentar su cédula.

Panamá/La Región de Salud de San Miguelito desarrollará este domingo 6 de septiembre la jornada de extracciones dentales denominada “Muelatón”, dirigida exclusivamente a pacientes previamente programados.

La atención comenzará a las 5:00 a. m. en el Policentro de Salud de San Isidro. Las autoridades solicitaron a las personas incluidas en la programación presentarse puntualmente y llevar su cédula de identidad personal.

Los pacientes deberán desayunar antes de la extracción e indicar al personal de salud si presentan alguna condición médica, padecen alergias o consumen medicamentos.

Los menores de edad tendrán que acudir acompañados por su padre, madre o un representante.

Durante la jornada, los asistentes deberán seguir las indicaciones del personal encargado de la atención.

La Región de Salud de San Miguelito reiteró que las extracciones se realizarán únicamente a las personas previamente programadas.