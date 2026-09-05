Arranca consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental para carriles exclusivos de MiBus en Vía España

El primer foro público se realizará el jueves 17 de septiembre de 2026, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en el Centro de la Medalla Milagrosa de la Iglesia de Piedra.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició la fase de consulta pública correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría II para el proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos MiBus en Vía España.

La obra abarca un tramo de 5.417 kilómetros comprendido entre la Avenida Porras y la Avenida Cincuentenario (calle Este), atravesando los corregimientos de Río Abajo, Parque Lefevre, San Francisco y Pueblo Nuevo, en el distrito de Panamá.

Alcance de las obras en la Vía España

El proyecto, planificado bajo la modalidad "llave en mano", contempla intervenciones de infraestructura complementaria a lo largo del trazado:

Reconversión del Parque Afroantillano (Parque Cídney Young) en el sector de Río Abajo.

(Parque Cídney Young) en el sector de Río Abajo. Construcción de infraestructura peatonal y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial .

y mejoramiento del . Rehabilitación de dos puentes vehiculares, incluyendo la estructura ubicada sobre el río Abajo.

Impactos ambientales y medidas de mitigación

El documento de evaluación ambiental identifica impactos negativos temporales durante la fase de construcción, tales como la generación de ruido, polvo, emisión de gases, afectación a la movilidad, riesgos de erosión y pérdida de cobertura vegetal. Como parte del plan de mitigación, el promotor contempla el uso de barreras acústicas, riego en áreas de trabajo, la siembra de 2,000 árboles nativos, la protección de cuerpos de agua y el rescate de flora y fauna local.

Entre los impactos positivos esperados durante la etapa operativa se señalan la reducción de los tiempos de desplazamiento del transporte público, la revalorización del espacio público y la mejora paulatina de la calidad del aire.

Fechas de foros públicos y recepción de observaciones

El expediente completo del EsIA está disponible para revisión ciudadana en la Dirección Regional Metropolitana y la sede central del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), ubicada en Albrook (Edificio No. 804), en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Para la recepción de comentarios y aportes de la ciudadanía, se establecieron dos foros públicos:

Primer foro público: Jueves 17 de septiembre de 2026 , de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en el Centro de la Medalla Milagrosa de la Iglesia de Piedra .

Jueves , de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en el . Segundo foro público: Viernes 18 de septiembre de 2026, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en el gimnasio estudiantil del Instituto Panamericano (IPA).

Las observaciones escritas sobre el estudio de impacto ambiental deberán remitirse formalmente a MiAmbiente dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la última publicación del aviso oficial.