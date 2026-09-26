Baja matrícula provoca el cierre de 36 escuelas en Los Santos

Las autoridades educativas deberán evaluar las condiciones de los planteles afectados por la baja matrícula y las necesidades de las comunidades.

Los Santos/La provincia de Los Santos registra el mayor índice de cierres de planteles educativos por baja matrícula durante los últimos 10 años, con un total de 36 escuelas que han dejado de operar, según informó el ministro de Educación, Ventura Vega.

Durante el Consejo Provincial, el titular de Educación explicó que las autoridades deben analizar el fenómeno de la disminución de estudiantes y su impacto en el sistema educativo de la provincia.

“36 escuelas se han cancelado, tenemos que ver ese fenómeno y de la educación en general”, señaló Vega.

El ministro adelantó además que la provincia recibirá una nueva infraestructura educativa. Se trata de la construcción de un colegio en los terrenos donde anteriormente funcionó el colegio Manuel María Tejada Roca, en Las Tablas.

Vega indicó que esta obra forma parte de los compromisos de la actual administración y calificó el proyecto como una buena noticia para la provincia.

Las autoridades educativas deberán evaluar las condiciones de los planteles afectados por la baja matrícula y las necesidades de las comunidades, ante la disminución de la población estudiantil registrada en distintas áreas de Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega