Dorindo Cárdenas, el músico que convirtió al Festival de la Mejorana en una canción

La composición nació como un homenaje a la tradicional celebración de Guararé y con los años trascendió las fronteras de Panamá.

Provincia de Los Santos/En el corazón de Azuero, donde la tradición se convierte en música y el folclore forma parte de la identidad nacional, la figura de Dorindo Cárdenas, conocido como 'El poste de macano negro', ha marcado a varias generaciones de panameños.

Entre sus composiciones destaca “XV Festival en Guararé”, un tema inspirado en la máxima fiesta del folclore panameño y que, con el paso de los años, ha trascendido fronteras. La pieza incluso ha sido interpretada por acordeonistas colombianos.

Cárdenas recordó cómo nació esta composición. “Ese año tenía más ganas de que se realizara el festival. Ya había grabado cuando llegó el día del festival. Se hizo tan popular esa pieza y así fue creciendo. Ese año vino Alfredo Gutiérrez, lo trajeron a unas presentaciones y le gustó mucho la música mía. Se llevó varios temas y grabó ‘XV Festival en Guararé’, que le gustó mucho. Gustó tanto internacionalmente”, relató.

El músico, oriundo de la provincia de Los Santos, explicó además que al momento de componer, primero crea la música y posteriormente trabaja en la letra.

Cárdenas, una figura que se ha convertido en uno de los principales exponentes de nuestra música, lamenta no poder acompañar durante todos los días de la celebración. “Los sigo acuerpando, los quiero, quisiera estar todos los días compartiendo”, dijo a TVN Noticias.

Para Cárdenas, Guararé y el Festival de la Mejorana tienen un significado especial. Recordó que en sus inicios como músico su instrumento principal era el violín y que interpretaba piezas de Colaquito Cortés.

Este fin de semana, Guararé celebra la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana, con delegaciones folclóricas, concursos, presentaciones musicales y el tradicional desfile de carretas, una celebración que cada septiembre reúne distintas expresiones de la cultura panameña.

Con información de Eduardo Javier Vega.