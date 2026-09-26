Orquesta Sinfónica Nacional llena de público el Centro de Arte y Cultura de Colón

Los asistentes disfrutaron de un repertorio de música clásica y pidieron que estas actividades continúen llegando a la provincia.

Provincia de Colón./Un lleno completo registró el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón durante la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que llevó su repertorio al público colonense.

Guillermo Araúz, quien asistió al evento junto a su familia, destacó la importancia de que este tipo de espectáculos llegue a la provincia. “Estamos aprovechando esta oportunidad porque son muy pocas las veces que se presentan esta clase de espectáculos aquí”.

Por su parte, Iván Navarro, quien tiene 23 años de formar parte de esta agrupación, dijo a TVN Noticias: “Agradezco la oportunidad de estar en mi provincia, donde empecé mi formación como músico. Es un placer ser parte de todo lo que represente cultura, arte y música para la provincia”.

Durante la presentación se interpretaron obras como El murciélago, de Johann Strauss; el Concierto para corno, de Reinhold Glière, y la Sinfonía de Borgia.

Daniel Hall, violinista de la orquesta, también resaltó el significado de acercar este tipo de música al público. “Es un orgullo y es una labor muy interesante llevar cultura y poder cultivar el alma del pueblo panameño. Ya tengo 15 años de estar en la orquesta”.

Hall aprovechó la presentación para enviar un mensaje a los jóvenes interesados en desarrollar alguna disciplina artística. “Si les gusta algo, que estudien, manténganse firmes, estudiando y preparándose, que vale la pena. A su tiempo dará frutos”.

Por su parte, Luis Morales, intérprete de viola, explicó que se trata de un instrumento poco conocido, aunque en los últimos años ha ganado mayor presencia. "Si te imaginas un coro, es la que hace la voz del contralto, acompañando en ritmo y melodía", explicó Morales.

El evento generó una respuesta positiva entre los asistentes, quienes solicitaron que este tipo de actividades continúe llegando a la provincia. La próxima presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional en Colón está programada para el 10 de diciembre.

Con información de Néstor Delgado.