¡Preocupante! Nueve embarazadas en Veraguas han sido diagnosticadas con VIH en lo que va del año

Las autoridades de salud también reportan 11 fallecimientos de pacientes con VIH en lo que va del año. Ante estas cifras, se reiteró el llamado a realizarse pruebas y mantener prácticas sexuales responsables.

Veraguas/Nueve mujeres embarazadas en la provincia de Veraguas han sido diagnosticadas este año con al menos dos enfermedades de transmisión sexual: VIH y sífilis, una situación que genera preocupación entre las autoridades de salud y que refuerza el llamado a la prevención y a la realización oportuna de pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.

El dato fue dado a conocer durante un encuentro del Ministerio de Salud (Minsa), en el que participaron representantes de las regiones de salud de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, quienes analizaron las estadísticas relacionadas con estas enfermedades.

Además de los casos registrados entre mujeres embarazadas, en Veraguas se han diagnosticado 50 nuevos casos de VIH en lo que va del año. También se reportan 11 pacientes con VIH fallecidos durante el mismo periodo.

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Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a realizarse pruebas para detectar oportunamente el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como a mantener relaciones sexuales responsables.

En el encuentro también se analizaron alternativas para mejorar la atención médica y las condiciones de las instalaciones de salud en la provincia. Representantes de las regiones de salud de Veraguas y Ngäbe-Buglé participaron en la jornada para revisar las estadísticas y abordar las necesidades existentes en materia de atención y servicios médicos.

Las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente mediante la detección temprana y el seguimiento médico de las personas diagnosticadas con VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Con información de Ney Castillo