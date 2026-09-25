Violencia doméstica, maltrato infantil y a adultos mayores aumentan en Panamá

El Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, concentra 10,694 denuncias, equivalentes al 64% del total nacional. De estas, 7,867 corresponden a violencia doméstica.

La violencia doméstica, el maltrato contra niños, niñas y adolescentes y las denuncias por maltrato a adultos mayores registraron aumentos en Panamá durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público.

De acuerdo con las estadísticas, del 1 de enero al 31 de agosto, el país acumuló 16,775 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un incremento del 21.2% frente a las 13,846 registradas en el mismo periodo de 2025.

La violencia doméstica concentra la mayor cantidad de casos, con 12,281 denuncias, un 19.6% más que el año anterior. Estos casos representan aproximadamente el 73% del total de denuncias contabilizadas en esta categoría.

Solo durante agosto se reportaron 1,531 denuncias por violencia doméstica, manteniendo este delito por encima de las 1,500 denuncias mensuales durante buena parte de 2026.

Maltrato infantil aumenta 19%

Las denuncias por maltrato contra niños, niñas y adolescentes también registraron un incremento. Hasta agosto se contabilizaron 3,019 casos, un 19% más que los reportados en 2025.

Dentro de esta categoría, el maltrato culposo al menor presentó uno de los mayores aumentos porcentuales: pasó de 62 casos en 2025 a 126 en 2026, un incremento del 103%.

Uno de los casos más sonados recientemente está relacionado con la muerte de un niño de 10 años en Pedasí, por el cual se mantienen detenidas la abuela materna y la madre, acusadas de maltrato al menor.

Tras la muerte del menor, los vecinos denunciaron en redes sociales el supuesto maltrato al que estaban expuesto tanto él como sus hermanos.

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Además, el maltrato al adulto mayor también mostró un repunte durante el periodo analizado. El Ministerio Público contabilizó 860 denuncias, cifra que representa un aumento del 38% respecto al mismo periodo de 2025.

El mayor crecimiento porcentual se registró en el tipo agravado contemplado en el artículo 212-B, que pasó de 19 a 45 casos, un incremento del 137%.

Pero las denuncias no se distribuyen de manera uniforme en el territorio nacional. Según los datos establecidos en las estadísticas, Panamá Oeste registró un aumento del 52%, al pasar de 2,602 denuncias en 2025 a 3,950 en 2026.

Le siguieron San Miguelito y Veraguas, ambos con incrementos del 30%. En tanto, Colón acumuló 1,061 denuncias, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, concentra 10,694 denuncias, equivalentes al 64% del total nacional. De estas, 7,867 corresponden a violencia doméstica.