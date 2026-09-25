TVN Media recibe seis nominaciones en los Premios Victoria 2026

La gala de los Premios Victoria 2026 se realizará el 22 de octubre, mientras que la alfombra roja está programada para las 6:00 p. m. TVN Media participa con seis nominaciones en distintas categorías.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los Premios Victoria 2026 se preparan para una nueva edición dedicada a reconocer el trabajo de comunicadores y medios de comunicación en Panamá, con categorías que destacan distintas áreas de la producción y el ejercicio periodístico.

En esta edición, TVN Media cuenta con seis nominaciones, correspondientes a Jelou, Hecho en Panamá, el periodista Emilio Batista, TVN Noticias, Mesa de Periodistas y TVMAX Deportes. La gala se realizará el próximo 22 de octubre a las 7:00 p. m., mientras que la alfombra roja está programada para las 6:00 p. m.

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Para esta edición, los organizadores escogieron como temática un “bosque encantado”, inspirado en elementos de fantasía e historias. La propuesta también contempla un cambio en la paleta utilizada en comparación con ediciones anteriores, con una transición de los tonos asociados al diamante hacia una estética dominada por tonos dorados.

De acuerdo con los organizadores, los Premios Victoria buscan reconocer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de los comunicadores y medios del país. La preparación para la gala comenzó desde febrero, con un proceso que incluye acompañamiento de coaches para los participantes.

“Estamos esperando a que llegue el día de la presentación”, señaló una de las participantes al referirse a los preparativos para la ceremonia. Con seis nominaciones, TVN Media formará parte de la edición 2026 de los Premios Victoria.