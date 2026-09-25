Taylor Lautner y su esposa presentan a su hija y revelan su nombre

La llegada de Lennon Taylor Lautner marca el debut de la pareja en la maternidad y paternidad, después de meses de expectativa.

Taylor Lautner y su esposa Tay Lautner comenzaron una etapa familiar con el nacimiento de su primera hija, una noticia que decidieron compartir después de disfrutar varios días del acontecimiento en privado. La pareja confirmó que la bebé nació el 16 de septiembre y, una semana después, mostró algunos detalles de su llegada.

El anuncio ocurrió el 23 de septiembre mediante una publicación conjunta en Instagram. Tay escribió: “Una semana amando a nuestra dulce pequeña Lenny”, revelando el apodo de la niña. También dieron a conocer su nombre completo: Lennon Taylor Lautner, una elección que rinde homenaje a sus padres.

La publicación estuvo acompañada por la primera fotografía pública de la bebé. En la imagen, Lenny aparece recostada sobre una manta rosa empolvado y lleva un body de color crema. A su lado se observa un cuadro bordado con su nombre y un osito que sostiene un globo. El rostro de la recién nacida no aparece, una decisión que mantiene protegida su privacidad.

El nacimiento ocurre varios meses después de que los actores anunciaran el embarazo. El 26 de marzo, Taylor Lautner comunicó que él y su esposa esperaban a su primer bebé con una fotografía realizada en un campo verde, en la que ambos mostraban imágenes de la ecografía. En aquella publicación, el actor escribió: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?”.

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En junio, la pareja reveló que esperaban una niña. La noticia generó reacciones entre sus seguidores y recibió felicitaciones de figuras como Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Lele Pons. La cuenta oficial de Crepúsculo, saga que convirtió a Taylor en una figura reconocida internacionalmente, también reaccionó al nacimiento.

La llegada de Lennon Taylor Lautner también está relacionada con una conversación que Tay había mantenido durante el embarazo sobre la exposición de su vida personal. En abril, la podcaster habló en su programa The Squeeze acerca de sus dudas antes de hacer pública la noticia.

“Nunca antes había compartido algo tan personal en internet. Y mentiría si dijera que no estaba nerviosa”, confesó entonces. Tay explicó que había mantenido en privado gran parte de los detalles relacionados con su boda y que estar casada con una persona conocida le había enseñado a valorar la privacidad.

“Y una parte de mí obviamente está muy agradecida de haberlo hecho porque al estar casada con alguien que está en el ojo público, y tu privacidad, he tenido que aprender, es algo casi sagrado”, agregó durante aquella conversación.

Sin embargo, Tay explicó por qué decidió hablar sobre su embarazo. La creadora de contenido señaló que la experiencia podía ser relevante para su audiencia porque suele abordar asuntos relacionados con el bienestar emocional y la salud mental.

“Pensé que no le haría justicia a mi plataforma si no hablaba de ello, ya que hablo de salud mental constantemente. Así que quise hacerlo. Ahora no sé exactamente todo lo que voy a compartir. Les pido que lo respeten, por favor. Pero compartiré muchas cosas”.

Con el nacimiento de su primera hija, Taylor y Tay Lautner pasan a una nueva etapa después de su matrimonio, celebrado en noviembre de 2022. Por el momento, ambos han optado por compartir la noticia y una primera imagen de Lenny, mientras mantienen algunos aspectos de la vida de la bebé.

La familia confirmó el nacimiento, reveló el significado del nombre y permitió a sus seguidores conocer un primer vistazo de la niña, sin mostrar su rostro.