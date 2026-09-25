Declaran ilegal aprehensión de apartamento e José Gabriel Carrizo investigado por presunto enriquecimiento injustificado

El caso se encamina a la fase intermedia , donde se discutirá la acusación y las pruebas antes de determinar si procede un juicio oral. Mientras tanto, el exvicepresidente se mantiene con detención domiciliaria.

La aprehensión de un apartamento a nombre del exvicepresidente José Gabriel Carrizo fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó la decisión en primera instancia de un juez de garantías.

El tribunal colegiado, integrado por los magistrados Mauricio Marín, presidente; Yemajara Pedroza y Naida Cáceres, analizó los argumentos presentados durante la audiencia y decidió confirmar la decisión adoptada en primera instancia.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se refiere específicamente a la legalidad de la aprehensión del inmueble y se produce dentro de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Anticorrupción Patricia Herrera, mientras que la defensa técnica particular del investigado estuvo a cargo del abogado Roberto Moreno.

Carrizo es procesado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado. La investigación se originó en una auditoría de la Contraloría que señaló recursos por aproximadamente $1.9 millones que, según el Ministerio Público, no habrían sido justificados.

El caso se encamina a la fase intermedia, donde se discutirá la acusación y las pruebas antes de determinar si procede un juicio oral. Mientras tanto, el exvicepresidente se mantiene con detención domiciliaria.