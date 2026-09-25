Takato Ishida, el gobernador de Japón que se volvió viral por su parecido a personaje de anime

Takato Ishida, gobernador de la prefectura de Fukui, Japón, se convirtió en protagonista de una tendencia en redes sociales por una particular comparación con Toji Fushiguro, personaje del manga y anime Jujutsu Kaisen. Las publicaciones que muestran al funcionario junto a imágenes del personaje destacan semejanzas relacionadas con sus facciones, peinado y apariencia física.

El interés alrededor de Ishida no surgió únicamente por su aspecto. El político japonés llegó al cargo en enero de 2026, después de ganar las elecciones para dirigir Fukui. Con 35 años al asumir, se convirtió en el gobernador prefectural más joven en ejercicio de Japón, un dato que ya había llamado la atención sobre su trayectoria antes de que las redes amplificaran su parecido con el personaje.

Antes de entrar en la política regional, Ishida desarrolló una carrera como diplomático. Trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón desde 2015 y tuvo experiencia relacionada con misiones en Estados Unidos, Zambia y Australia. Su recorrido profesional también incluye formación académica internacional, con estudios en la University of the Pacific y una maestría en política exterior en Georgetown University.

Su llegada a la gubernatura estuvo acompañada por una campaña orientada a asuntos como el cuidado infantil y la gestión de crisis. También utilizó de manera activa las redes sociales para comunicarse con las nuevas generaciones, una estrategia que posteriormente contribuyó a que su imagen tuviera una circulación más amplia en plataformas digitales.

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La comparación con Toji Fushiguro comenzó a multiplicarse entre usuarios que siguen Jujutsu Kaisen. El personaje, conocido dentro de la historia como el “Asesino de Hechiceros”, presenta una apariencia atlética, facciones marcadas y un estilo que algunos internautas consideran similar al del gobernador japonés. A partir de esas semejanzas surgieron publicaciones, memes, ilustraciones realizadas por seguidores y ediciones audiovisuales.

El fenómeno también estuvo relacionado con las propias apariciones de Ishida en internet. Después de asumir formalmente el cargo, publicó en Instagram un video de saludo que consiguió una elevada cantidad de interacciones y alcanzó a usuarios fuera de Japón. La difusión de esas imágenes permitió que la comparación con el personaje de ficción trascendiera el ámbito local y llegara a comunidades vinculadas con la cultura del anime.

Sin embargo, las publicaciones virales también han generado cierta confusión. Algunas imágenes compartidas en redes sociales han sido atribuidas erróneamente a Ishida, mezclándolas con fotografías de otros políticos jóvenes de Japón. Por ello, no todas las fotografías utilizadas en las comparaciones corresponden necesariamente al gobernador de Fukui.

La notoriedad digital de Ishida se suma así a una trayectoria política que comenzó recientemente. Su elección lo situó como una figura joven dentro de la administración regional japonesa, mientras que su presencia en redes le permitió alcanzar una audiencia mucho más amplia que la relacionada directamente con su cargo.

El caso muestra cómo las plataformas digitales pueden convertir un detalle de la apariencia de una figura pública en un fenómeno de alcance internacional. En el caso de Takato Ishida, su condición de gobernador joven y su parecido señalado por usuarios con Toji Fushiguro hicieron que su imagen comenzara a circular entre personas interesadas no solo en la política japonesa, sino también en el universo de Jujutsu Kaisen.

Mientras Ishida continúa al frente de Fukui, la atención sobre su figura combina su trayectoria como exdiplomático, su reciente llegada a la política regional y la inesperada comparación que las redes sociales establecieron con uno de los personajes reconocidos de la cultura del anime.