Muere Wilma, la perrita que acompañó a la princesa Astrid de Noruega hasta sus últimos días

La familia real de Noruega enfrenta un nuevo episodio de duelo. Wilma, la perrita chihuahua mestiza que acompañó durante cuatro años a la princesa Astrid, murió esta semana, pocos días después del fallecimiento de su dueña.

La mascota había sido una presencia habitual junto a Astrid y aparecía con frecuencia en actividades públicas. Incluso cuando la princesa utilizaba silla de ruedas, Wilma permanecía a su lado o descansaba en su regazo. Su muerte ocurrió después de que uno de los hijos de Astrid la recibiera en su hogar tras el fallecimiento de la princesa.

La Corte Noruega informó que Wilma estaba enferma desde hacía algún tiempo y destacó las circunstancias en las que murió. “Wilma también falleció en paz, descansando donde era más feliz: en un regazo cálido y acogedor”, señaló la institución al comunicar la pérdida.

La historia de Wilma dentro de la familia real comenzó cuatro años atrás, cuando Astrid visitó una residencia para perros sin hogar. Allí conoció a una chihuahua mestiza que había perdido recientemente a su primera dueña. El encuentro tuvo un significado especial para la princesa, quien meses antes también había perdido a su mascota.

La llegada de la perrita representó entonces un nuevo comienzo para Astrid. En una entrevista concedida al medio noruego NRK con motivo de sus 93 años, la princesa recordó el impacto que tuvo la adopción y describió el vínculo que construyó con Wilma.

“Fue un mundo completamente nuevo después de que llegó a casa. Había perdido a mi perra anterior, y entonces sentí un gran vacío. Fue maravilloso tener a Wilma; en lugar de un mundo roto, encontré un mundo entero cuando llegó a mi vida”, contó Astrid.

La presencia de Wilma también buscaba contribuir a generar conciencia entre los ciudadanos noruegos sobre la importancia de adoptar perros que no tienen hogar. Noruega cuenta con normas de protección animal y contempla sanciones para quienes maltraten o abandonen a estos animales.

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La última imagen pública de Astrid junto a Wilma corresponde al 13 de mayo de 2026, cuando ambas aparecieron en una publicación de la Casa Real Noruega. Ese día, la princesa asistió a la conmemoración del centenario de Blindern and the Vinderen Sanitetsforening, organización vinculada con la Asociación Noruega de Mujeres Sanitets.

Astrid mantenía una relación histórica con esa entidad, de la que era protectora desde 1954. La asociación trabaja para mejorar la salud y las condiciones de vida de las mujeres.

La muerte de Wilma ocurre después de una sucesión de pérdidas que ha golpeado a la realeza noruega. Primero murió el rey Harald V de Noruega y, tras la realización de su funeral, falleció su hermana, la princesa Astrid. Ahora, la partida de la pequeña mascota suma un nuevo momento de tristeza para la familia.

Durante los años que permaneció junto a Astrid, Wilma se convirtió en una figura reconocible para quienes seguían las actividades de la princesa. Su presencia en eventos oficiales y fotografías públicas permitió conocer una faceta más íntima de la integrante de la familia real.

Wilma permaneció siempre junto a Astrid durante esos años. Con su fallecimiento, termina también la historia de una compañía que comenzó con una adopción y que, durante cuatro años, acompañó a la princesa en distintos momentos de su vida pública y personal. Wilma murió bajo el cuidado de la familia de Astrid, dejando atrás una presencia especial en su entorno.