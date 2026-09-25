México tendrá un centro de cultura K-pop; Sheinbaum espera el regreso de BTS en 2027

La mandataria pide una nueva gira en cada oportunidad que se le presenta. Lo hizo, por ejemplo, cuando recibió a la propia BTS en el Palacio Nacional y presentó a la banda en el balcón de honor ante 50.000 fans congregados en el Zócalo de la capital .

México, México/El regreso de BTS a México y la construcción de un centro de cultura K-pop formaron parte de la agenda de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo surcoreano este jueves.

Sheinbaum fue una gran promotora para que la popular banda juvenil incluyera más fechas en su paso por México este año. Incluso llegó a pedir al presidente Lee Jae Myung que intercediera por su causa sin éxito.

La mandataria pide una nueva gira en cada oportunidad que se le presenta. Lo hizo, por ejemplo, cuando recibió a la propia BTS en el Palacio Nacional y presentó a la banda en el balcón de honor ante 50.000 fans congregados en el Zócalo de la capital.

"Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027", dijo Sheinbaum con una sonrisa en la declaración conjunta al término de la reunión con Lee.

"La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos".

La música, la gastronomía, la televisión y otros productos surcoreanos causan furor entre los jóvenes mexicanos.

La mandataria anunció la construcción de un "centro de cultura K-pop" en México, así como un instituto cultural del país latinoamericano en Corea del Sur.

"El cariño del pueblo mexicano por la cultura coreana es verdaderamente especial", dijo el presidente Lee.

La visita de Lee coincidió con los conciertos que ofrecerá la agrupación de k-pop Stray Kids el viernes y sábado en la capital.

Sheinbaum anunció más temprano que el gobierno regaló 10 boletos a chicos de escasos recursos.

Además de la cultura, ambos países acordaron fortalecer lazos económicos y tecnológicos.

Corea del Sur proveerá tecnología de defensa para "contribuir a la modernización de las fuerzas armadas" mexicanas. Sheinbaum subrayó el potencial de colaboración en "electromovilidad" e inteligencia artificial.