Daniel Sancho seguirá en prisión: Tailandia confirma su cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta

Sancho siguió la lectura del fallo mediante videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde cumple su condena.

La Justicia de Tailandia confirmó este viernes la condena a cadena perpetua contra el español Daniel Sancho por el asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan.

El Tribunal Provincial de Samui desestimó los recursos presentados tanto por la defensa de Sancho como por la representación de la familia Arrieta. La resolución había sido elaborada previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y fue comunicada durante una diligencia a puerta cerrada.

Sancho siguió la lectura del fallo mediante videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde cumple su condena. La defensa había solicitado que se repitiera el juicio o que se realizara una nueva vista para incorporar a otros testigos.

Los abogados del hijo del actor español Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo sostienen que la muerte de Arrieta se produjo de manera accidental durante una pelea y han cuestionado la calificación de asesinato premeditado establecida en la sentencia de primera instancia.

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Sancho fue condenado a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024, después de que el Tribunal Provincial de Samui lo declarara culpable del asesinato premeditado y del descuartizamiento de Arrieta. La sentencia también estableció una indemnización de 4,42 millones de baht, unos 117,000 euros, para la familia del cirujano colombiano.

Por su parte, la familia de Arrieta había solicitado que se elevara la condena a pena de muerte y que aumentara la indemnización fijada en primera instancia. La justicia tailandesa también desestimó ese recurso, según la información difundida este viernes.

Tras conocerse la decisión, los abogados de la familia Arrieta difundieron un comunicado en el que señalaron que reciben "con respeto la decisión de la justicia tailandesa" y consideran que la confirmación de la cadena perpetua reconoce la gravedad de los hechos y la responsabilidad penal establecida en la primera sentencia.

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La familia indicó además que analizará jurídicamente la resolución y las cuestiones que permanecen pendientes dentro del procedimiento.

"Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado", señalaron los representantes legales, quienes añadieron un llamado a que Sancho reconozca los hechos, asuma sus responsabilidades y pida perdón.

El fallo de este viernes no necesariamente pone fin al proceso. Tanto la defensa como la acusación todavía cuentan con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo de Tailandia.

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