Rodolfo Sancho aclara por qué no visita a su hijo en la cárcel de Tailandia desde hace año y medio

Lo que sí ha quedado claro, tras sus declaraciones públicas y las de su abogada, es que los rumores sobre amenazas o deudas carecen de fundamento.

Más de un año y medio después de la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho en Tailandia, su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha explicado públicamente por qué no ha regresado a la prisión donde cumple condena. Sus declaraciones buscan frenar las especulaciones surgidas en los últimos meses sobre los motivos de su ausencia.

El caso se remonta al 5 de agosto de 2023, cuando trascendió en España la detención de Daniel Sancho en la isla de Koh Phangan, acusado del asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. Tras permanecer en prisión provisional en Koh Samui, el 29 de agosto de 2024 el Tribunal Provincial de Koh Samui lo declaró culpable de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo, imponiéndole cadena perpetua.

Desde la sentencia, el joven cumple condena en la prisión de Surat Thani, en el sur de Tailandia. En los primeros meses recibió visitas de sus padres, pero desde hace aproximadamente un año y medio Rodolfo Sancho no ha vuelto a viajar al país asiático.

En medio de rumores que apuntaban a supuestas deudas con una mafia tailandesa como razón de su ausencia, el actor decidió intervenir en el programa Fiesta para desmentir categóricamente esas versiones.

“El único motivo por el que no voy a Tailandia es porque acabo de rodar una serie y ahora voy a empezar otra. No hay ningún problema añadido ni tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y en el bienestar de Daniel”, afirmó.

Con estas palabras, Rodolfo Sancho dejó claro que su ausencia responde exclusivamente a compromisos profesionales y no a amenazas ni problemas económicos, como se había especulado en distintos espacios mediáticos.

Las declaraciones del actor fueron respaldadas por Carmen Balfagón, integrante del equipo jurídico del chef. La letrada fue tajante al negar cualquier situación de riesgo o intimidación.

“Nadie ha amenazado a Rodolfo Sancho ni debe dinero en Tailandia. Silvia tampoco. Toda la gente que dice que no va por miedo, que hay una mafia y que lo van a matar… no es cierto”, aseguró.

Además, quiso precisar el momento exacto en que cesaron las visitas del actor: “No va a la cárcel desde que se dictó la sentencia. No va porque está trabajando. Rodó una serie y ahora está rodando otra y, bueno, para ir a ver a tu hijo detrás de un cristal, es triste”.

Estas palabras ponen el foco en la dureza emocional que implica visitar a un familiar en una prisión de máxima seguridad, donde el contacto se realiza bajo estrictas medidas y separación física.

Por su parte, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompió recientemente su silencio en el programa ¡De Viernes!, donde habló por primera vez sobre el asesinato de Edwin Arrieta y la condena de su hijo.

“Tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente, tengo que priorizar su vida a mis principios”, explicó al justificar su presencia en televisión.

Bronchalo también relató cómo se enteró de lo ocurrido: “Sonó el teléfono y era Rodolfo. Yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo o quizás 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal”.

Sus declaraciones reflejan el impacto personal que el caso ha tenido en el entorno familiar, marcado por años de distancia previa entre ambos progenitores.

Desde la detención en 2023 hasta la sentencia en 2024, el proceso judicial ha sido seguido con enorme atención tanto en España como en América Latina. La gravedad de los hechos, el perfil de los implicados y el desarrollo del juicio en Tailandia han mantenido el caso en el foco informativo internacional.

Mientras Daniel Sancho cumple cadena perpetua en Surat Thani, su padre insiste en que su ausencia física no implica desentendimiento. Según sus propias palabras, está “centrado en el trabajo y en el bienestar de Daniel”, intentando equilibrar su carrera profesional con la compleja situación personal que enfrenta su familia. Por ahora, no se ha confirmado cuándo podría producirse una nueva visita del actor a Tailandia.