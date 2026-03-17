Jhonathan Chávez | El 'Canoso Mayor' conquista escenarios y la televisión en Miami

Estas presentaciones y apariciones en medios forman parte de una estrategia del artista para fortalecer la presencia de la música típica panameña en escenarios internacionales.

El acordeonista y cantante panameño Jhonathan Chávez, junto a su agrupación Los Triunfadores, continúa consolidando su proyección internacional tras una destacada participación en el Carnaval de la Calle 8, uno de los eventos latinos más importantes de Estados Unidos, celebrado en Miami.

Durante la jornada principal del domingo, el artista se presentó en la tarima de Univisión y posteriormente en el escenario de Miami Fire Fighters, donde contagió al público con el ritmo del acordeón panameño, en medio de una multitud que disfrutó de esta tradicional celebración multicultural.

Como parte de su agenda en territorio estadounidense, Chávez también participó el lunes en el programa Despierta América, así como en el espacio televisivo Toro Loco TV Show. En ambas plataformas, el artista compartió detalles sobre la música típica panameña, sus proyectos actuales y su objetivo de seguir abriendo puertas para este género en mercados internacionales.

“Hoy estuvimos en Despierta América por Univisión, llevando la alegría, el sabor y el orgullo de nuestra música panameña hasta millones de hogares. Todavía no me creo todo lo que está pasando, pero cuando uno camina con fe, trabaja duro y sueña en grande, Dios abre puertas que parecían imposibles”, expresó el conocido “Canoso Mayor”, al tiempo que agradeció el respaldo de su equipo y de los panameños dentro y fuera del país.

Estas presentaciones y apariciones en medios forman parte de una estrategia del artista para fortalecer la presencia de la música típica panameña en escenarios internacionales, conectando con nuevas audiencias y posicionando el género dentro de la oferta cultural latina en el exterior.

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