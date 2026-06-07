Armenia vota en prueba para el primer ministro y su distanciamiento de Rusia

Armenia y Rusia son técnicamente aliados, pero Moscú ha comparado las ambiciones de la ex república soviética por acercarse a la Unión Europea con las mismas condiciones que provocaron su invasión de Ucrania en 2022.

Ereván, Armenia/Los armenios comenzaron a votar el domingo en unas elecciones legislativas que pondrán a prueba el giro del primer ministro Nikol Pashinyan hacia Occidente, en medio de amenazas y denuncias de interferencias de la expotencia imperial Rusia.

Armenia y Rusia son técnicamente aliados, pero Moscú ha comparado las ambiciones de la ex república soviética por acercarse a la Unión Europea con las mismas condiciones que provocaron su invasión de Ucrania en 2022.

El pequeño país caucasiano aún sufre el impacto de la invasión de la región de Karabaj por parte de su rival Azerbaiyán.

Ese conflicto terminó en 2023, cuando el ejército azerbaiyano tomó control del enclave, y la mayoría de los pobladores armenios huyeron.

Pashinyan presentó las elecciones como una opción entre una paz duradera con Azerbaiyán o un regreso a la guerra.

El dirigente de 51 años ha buscado también distanciarse de Moscú, que no le ayudó durante el conflicto en Karabaj.

Incluso suspendió su participación en un bloque de seguridad encabezado por Rusia, al tiempo que se acercó a la UE y a Estados Unidos, dejando al país en camino de unirse al bloque europeo.

El presidente estadounidense Donald Trump dio su respaldo a Pashinyan, a quien llamó "gran amigo y líder", mientras Moscú teme perder otro aliado en su patio trasero.

El gobernante ruso, Vladimir Putin, comentó en mayo que "todos vemos lo que está pasando ahora con Ucrania (...) ¿Cómo comenzó todo? Con el intento ucraniano de unirse a la UE".