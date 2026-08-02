Trump afirma que el apoyo de Estados Unidos al yen japonés es una "señal de amistad".

El presidente de Estados Unidos calificó esta medida como una "señal de amistad" entre ambos países.

El presidente Donald Trump confirmó el domingo que Estados Unidos había intervenido para apoyar al yen japonés, calificando la medida como una "señal de amistad" que además era "buena para la economía mundial".

Al preguntársele a bordo del Air Force One por qué Estados Unidos estaba tomando medidas para apoyar la moneda japonesa, Trump respondió: "Porque tenemos una buena relación con Japón".

Trump insistió en que Estados Unidos obtendría un "beneficio financiero" de la medida, pero que "en realidad, más que nada, era una señal de amistad".