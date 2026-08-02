Acodeco aclara que no multa a minisúper por cilindros de gas de 25 libras con menos contenido

La Acodeco informó que los operativos de verificación del contenido neto del GLP continuarán desarrollándose a nivel nacional como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró que los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras no tienen como finalidad sancionar a minisúper, abarroterías o comercios minoristas cuando se detecta un tanque con menos gas del que corresponde.

La entidad explicó que las inspecciones buscan identificar el origen de las irregularidades en la cadena de distribución y garantizar que los consumidores reciban la cantidad de gas de 25 libras por la que pagan.

Durante los operativos, los inspectores de la Acodeco verifican el peso de los cilindros utilizando equipos debidamente calibrados para comprobar que el contenido neto coincida con el establecido por la normativa.

Si un cilindro presenta menos gas del debido, este es retirado del punto de venta para realizar las verificaciones técnicas correspondientes e iniciar la investigación. Posteriormente, el distribuidor responsable es notificado para que presente sus descargos y, si se comprueba un incumplimiento de las normas sobre contenido neto, se aplican las sanciones contempladas en la legislación vigente.

Acodeco: los comercios minoristas no son sancionados por estos casos

La institución enfatizó que los minisúper, abarroterías y demás comercios donde se realizan las inspecciones no reciben multas por el simple hecho de tener un cilindro con faltante de contenido.

Por ello, hizo un llamado a los pequeños comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse llevar por información errónea que circula sobre estos operativos.

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, reiteró que el procedimiento consiste en retirar el cilindro para determinar en qué punto de la cadena de distribución se produjo la anomalía.

"Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido. Nuestro procedimiento consiste en retirar ese cilindro, realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente para determinar dónde se produjo la anomalía", señaló Abadi Balid.

El administrador destacó que estas inspecciones forman parte de la responsabilidad institucional de proteger los derechos de los consumidores y velar por el uso adecuado de los recursos públicos destinados al subsidio del cilindro de gas de 25 libras.

Según explicó, la intención es garantizar que cada familia reciba exactamente la cantidad de gas que compra y que cualquier irregularidad sea investigada hasta identificar al responsable.

"La Acodeco no va a detener estos operativos porque estamos defendiendo el bolsillo de los consumidores panameños y protegiendo recursos públicos que financian el subsidio del gas de 25 libras. Nuestra responsabilidad es llegar hasta el fondo de cada investigación para determinar en qué etapa de la cadena de distribución se produce cualquier pérdida de contenido", afirmó.

Las inspecciones continuarán en todo el país

La Acodeco informó que los operativos de verificación del contenido neto del GLP continuarán desarrollándose a nivel nacional como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado.

La institución indicó que estas inspecciones buscan fortalecer la transparencia en la cadena de distribución del gas licuado de petróleo (GLP), garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos económicos de los consumidores panameños.