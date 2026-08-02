Panamá anuncia su roster oficial para la Serie del Caribe Kids 2026

La Serie del Caribe Kids se realizará del 10 al 16 de agosto y la podrás vivir a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, presentó este domingo la lista oficial del equipo que presentará para la Serie del Caribe Kids que se realizará del 10 al 16 de agosto en Nayarit, México.

Un total de 18 jugadores conforman el listado que fue sacado de un proceso de preselección para el que se convocaron 31 peloteros.

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"Siempre es complicado definir al equipo porque los niños todos son muy talentosos", manifestó Lauren Flores, presidente de la Comisión Técnica de Probeis. "Pienso que tenemos un equipo para competir este año, por supuesto, pero la experiencia es lo que vale... que estos niños vivan una experiencia única que les sirva para su desarrollo".

Esa será la tercera versión del certamen que contará con la participación de Panamá, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México que presentará dos equipos bajo (México Verde y México Rojo).

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Roster de Panamá

Calendario de Panamá

Lunes 10 de agosto de 2026: vs República Dominicana (12:00 p.m.)

vs República Dominicana (12:00 p.m.) Martes 11 de agosto de 2026: vs Venezuela (12:00 p.m.)

vs Venezuela (12:00 p.m.) Miércoles 12 de agosto de 2026: vs Puerto Rico (5:00 p.m.)

vs Puerto Rico (5:00 p.m.) Jueves 13 de agosto de 2026: vs México Rojo (9:00 p.m.)

vs México Rojo (9:00 p.m.) Viernes 14 de agosto de 2026: vs México Verde (9:00 p.m.)

La hora de los partidos corresponde al horario de Panamá (dos horas más que el tiempo local de Nayarit).