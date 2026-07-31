MLB resultados | Yankees vs. Cubs: Nueva York blanquea a Chicago en duelo de los panameños

Panamá/En un duelo marcado por el dominio del pitcheo y la presencia de talento panameño en el emblemático Wrigley Field, los Yankees de Nueva York se impusieron por blanqueada de 2-0 ante los Cachorros de Chicago este 31 de julio de 2026.

El encuentro, disputado ante 40,129 aficionados, fue el escenario para el enfrentamiento entre los istmeños José "Chema" Caballero y Miguel Amaya.

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La ofensiva de los "Bombarderos del Bronx" fue contenida por el pitcheo de Chicago, pero lograron capitalizar con cuadrangulares solitarios. Amed Rosario rompió el empate en la cuarta entrada con un vuelacercas ante el abridor Shota Imanaga, y Spencer Jones amplió la ventaja en el quinto episodio con otro bambinazo sin corredores en base.

La actuación de los panameños fue la siguiente:

José Caballero (Yankees): El jugador de cuadro fue titular en la segunda base y terminó la jornada de 3-1 . Su imparable fue uno de los apenas cuatro hits que conectó la ofensiva neoyorquina en todo el juego.

El jugador de cuadro fue titular en la y terminó la jornada de . Su imparable fue uno de los apenas cuatro hits que conectó la ofensiva neoyorquina en todo el juego. Miguel Amaya (Cubs): El receptor santeño también se fue de 3-1, destacando con un doblete conectado ante los lanzamientos del abridor neoyorquino, aunque fue retirado por la vía del ponche en dos ocasiones.

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El lanzador Will Warren se acreditó la victoria (8-5) tras una sólida labor de 6.2 entradas en las que permitió 4 hits y ponchó a 7 bateadores. El salvamento fue para David Bednar, quien llegó a 23 rescates en la temporada al retirar el noveno episodio permitiendo solo un hit. Por los Cachorros, Imanaga cargó con la derrota (7-9) pese a ponchar a 6 rivales en 6.2 entradas.

Con este resultado, tanto los Yankees como los Cachorros quedan con un registro idéntico de 62 victorias y 48 derrotas en lo que va de la campaña. El juego se desarrolló en un tiempo de 2 horas y 27 minutos bajo un clima nublado de 77 grados Fahrenheit.

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