Instalarán primer tramo de la pasarela peatonal de la estación Burunga; habrá cambios en el tránsito este fin de semana

Los trabajos se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p. m. del domingo sobre la carretera Panamericana, en Arraiján. Durante ese periodo se implementarán desvíos vehiculares para permitir la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga de la Línea 3 del Metro.

Burunga, Arraiján/La Línea 3 del Metro de Panamá iniciará este fin de semana la instalación del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga, en Arraiján, una maniobra que requerirá modificaciones temporales en la circulación vehicular sobre la carretera Panamericana.

Isaac Trejos, gerente de Tráfico y Vialidad de la Línea 3, informó que los trabajos comenzarán a las 9:00 p.m. del sábado 1 de agosto y se extenderán hasta las 6:00 p.m. del domingo, tiempo durante el cual se ejecutarán distintas fases para completar el montaje de la estructura.

La intervención afectará únicamente los carriles con dirección hacia Panamá centro. Para mantener la circulación, el tránsito será desviado hacia los carriles con sentido a La Chorrera, donde se habilitará un carril para cada dirección.

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Trejos explicó que la pasarela permitirá a los usuarios acceder de forma segura desde los edículos hasta el nivel de andén de la estación Burunga, además de garantizar la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida. "Esta estructura permitirá que los pasajeros puedan subir hasta el andén y abordar los trenes de manera segura y accesible", señaló.

El funcionario indicó que la instalación forma parte del cronograma de avance del proyecto. Hasta el momento, ya fueron colocadas dos pasarelas similares en los sectores de San Bernardino y Nuevo Arraiján, mientras que, después de Burunga, aún quedarán pendientes otras cuatro estructuras. En cuanto al avance de la obra, precisó que el tramo elevado de la Línea 3 registra un 86% de ejecución, mientras que la estación Burunga alcanza un 74%.

Habrá acceso para los residentes

Las autoridades informaron que un grupo de viviendas quedará dentro del área de trabajo. No obstante, se garantizará el acceso de sus residentes mediante un operativo coordinado entre personal de la Línea 3, la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Asimismo, durante toda la jornada habrá agentes de tránsito dirigiendo la circulación y orientando a los conductores sobre los desvíos habilitados. Trejos hizo un llamado a los usuarios de la carretera Panamericana a respetar la señalización temporal, atender las indicaciones del personal de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación para reducir las afectaciones.

Según las estimaciones del proyecto, la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá podría concluir a finales de 2028.

Con información de Yenny Caballero