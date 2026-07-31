Fraude millonario DGI: Imputan a hombre acusado de lavar dinero en trama que manipuló el sistema e-Tax

Las pesquisas indican que por sociedades vinculadas a Quintero habrían pasado más de 10.8 millones de dólares, mientras que en cuentas relacionadas con él se identificaron ingresos superiores a 5.7 millones de dólares.

Un Tribunal de Garantías imputó este viernes cargos por la presunta delincuencia organizada y blanqueo de capitales a Adolfo Cosme Quintero, quien además quedó detenido provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por el millonario fraude contra la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, Quintero mantenía una orden de aprehensión y compareció voluntariamente ante las autoridades, donde se legalizó su captura, se le formularon cargos y se ordenó su detención provisional.

Según la investigación, la organización criminal habría desviado cerca de 40 millones de dólares entre 2024 y 2025 mediante la manipulación de la plataforma e-Tax 2.0. El esquema consistía en modificar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y los representantes legales de sociedades que habían pagado impuestos, para transferir esos créditos fiscales a empresas sin obligaciones tributarias pendientes.

Posteriormente, esos créditos eran traspasados a una tercera sociedad denominada Master Eco Green, cuyo beneficiario final, según la Fiscalía, era Quintero. Esa empresa, a su vez, negociaba y vendía los créditos fiscales a una entidad bancaria.

Las pesquisas indican que por sociedades vinculadas a Quintero habrían pasado más de 10.8 millones de dólares, mientras que en cuentas relacionadas con él se identificaron ingresos superiores a 5.7 millones de dólares.

El fiscal primero superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, explicó que la investigación ha permitido establecer distintos roles dentro de la estructura criminal, entre ellos la manipulación del sistema e-Tax, la negociación de los créditos fiscales y su posterior comercialización.

No obstante, el fiscal evitó calificar a Quintero como uno de los cabecillas de la organización y señaló que la investigación apunta a un grupo estructurado en el que cada integrante cumplía una función específica para obtener un beneficio económico.

Márquez también indicó que, hasta el momento, la Fiscalía no ha suscrito acuerdos de colaboración ni acuerdos de pena con ninguno de los investigados y confirmó que las investigaciones continúan, por lo que no se descartan nuevas aprehensiones.

Información de Nicanor Alvarado y Meredith Serracín