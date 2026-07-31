Xabi Alonso: entrenador español del Chelsea se pronuncia sobre propuesta de la FIFA

El también ex jugador de clubes como el Liverpool y el Real Madrid y la selección de España tuvo palabras puntuales sobre la propuesta presentada por el organismo internacional.

Paraguay/El entrenador vasco del Chelsea Xabi Alonso, campeón del mundo con España en 2010 como jugador, mostró su total oposición al proyecto de la FIFA de abrirse a inversión privada este viernes.

"El fútbol debe pertenecer al público y no pasar bajo el control de intereses privados. Creo que el conjunto de los actores del fútbol comparten el mismo sentimiento: queremos que este deporte siga siendo un bien común, accesible a todos y propiedad de todos. Por ello, espero que no ocurra", declaró desde Sídney, en plena gira de pretemporada.

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"Espero que logremos preservar lo que hace atractivo y auténtico a nuestro deporte. Es precisamente esa autenticidad la que suscita las emociones y pasiones durante el Mundial, la Liga de Campeones o la Premier League. Porque este deporte pertenece a todo el mundo", añadió el entrenador vasco.

Desvelado el martes, el proyecto de la FIFA prevé la creación de una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinio, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc).

Inversores privados podrían tener acciones pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, pero FIFA asegura que mantendrá "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y reglamento.

Pese a las críticas, en especial por parte de la UEFA, la FIFA reafirmó el viernes su voluntad de seguir adelante, argumentando un gigantesco ingreso financiero.

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