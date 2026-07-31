Hombre muere tras recibir una descarga eléctrica mientras cosechaba mamón chino en Bugaba
La víctima, de aproximadamente 30 años, realizaba labores de cosecha de mamón chino en el sector de Celmira cuando, presuntamente, entró en contacto con una línea de alta tensión. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
Bugaba, Chiriquí/Un hombre de aproximadamente 30 años falleció este viernes tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de cosecha de mamón chino en el sector de Celmira, distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.