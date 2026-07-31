Color, tradición y emprendimiento: así se vive la Feria Nacional de Artesanías

Desde artesanías elaboradas por pueblos indígenas hasta tembleques, cutarras, cerámica, productos naturales y gastronomía típica, la Feria Nacional de Artesanías se convierte en un punto de encuentro para promover la cultura, el emprendimiento y el trabajo de cientos de artesanos de todo el país.