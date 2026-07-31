Color, tradición y emprendimiento: así se vive la Feria Nacional de Artesanías
Desde artesanías elaboradas por pueblos indígenas hasta tembleques, cutarras, cerámica, productos naturales y gastronomía típica, la Feria Nacional de Artesanías se convierte en un punto de encuentro para promover la cultura, el emprendimiento y el trabajo de cientos de artesanos de todo el país.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Feria Nacional de Artesanías continúa atrayendo a cientos de visitantes que recorren los diferentes pabellones para conocer y adquirir piezas elaboradas por artesanos de todo el país. Desde tempranas horas, el recinto registra una importante afluencia de público, entre familias, estudiantes, turistas y amantes del folclore panameño.