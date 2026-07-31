Panamá ofrece sus zonas económicas como base para la expansión de empresas indonesias en América Latina

El Gobierno presentó la Zona Libre de Colón , Panamá Pacífico y Ciudad del Saber como posibles centros para el reempaque, ensamblaje e incubación de negocios de compañías de Indonesia. La visita no produjo anuncios de inversiones ni acuerdos comerciales concretos.

Panamá/Panamá ofreció a las empresas de Indonesia utilizar sus zonas económicas y su plataforma logística como base para ingresar y ampliar operaciones en América Latina y el Caribe, un mercado que supera los 450 millones de consumidores.

La propuesta fue presentada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, durante una reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN), como parte de una visita oficial al país asiático.

Panamá es el gran conector de las Américas y ofrece una puerta de entrada eficiente a un mercado de más de 450 millones de consumidores en América Latina y el Caribe”, afirmó Hoyos.

La delegación panameña promovió especialmente la Zona Libre de Colón y las zonas económicas de Panamá Pacífico y Ciudad del Saber, debido a los incentivos y servicios disponibles para las empresas que busquen establecer operaciones regionales.

“Nuestro país ofrece un ecosistema ideal para que las empresas indonesias utilicen a Panamá no solo como un punto de tránsito, sino también para el reempaque, ensamblaje e incubación de negocios, con importantes incentivos fiscales, migratorios y laborales”, señaló el vicecanciller.

Aunque el objetivo de la misión es atraer inversiones y ampliar el comercio bilateral, el comunicado oficial no informa sobre empresas interesadas, montos de inversión, cartas de intención o acuerdos comerciales suscritos durante la reunión.

Farmacéuticos, café y productos agrícolas

Hoyos también sostuvo una reunión con la viceministra de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri.

Las delegaciones identificaron oportunidades de intercambio en productos farmacéuticos, agrícolas, café y bienes manufacturados. También analizaron la conectividad logística y los mecanismos comerciales que podrían facilitar el ingreso de productos indonesios a otros países de la región.

Entre estos mecanismos se mencionaron los tratados de libre comercio vigentes en América Latina y los procesos de integración regional, incluido el Mercosur.

Sin embargo, el informe no presenta cifras sobre el comercio actual entre Panamá e Indonesia ni establece metas de crecimiento para las exportaciones, importaciones o inversiones.

Relación marítima

La delegación también destacó los vínculos marítimos entre ambos países. Según Hoyos, Panamá cuenta con aproximadamente 8,500 buques registrados bajo su pabellón e Indonesia ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor cantidad de marinos que poseen licencias panameñas activas.

“Panamá cuenta con la flota de marina mercante más grande del mundo, con aproximadamente 8,500 buques bajo su pabellón, y nos enorgullece que Indonesia ocupe el cuarto lugar en número de marinos con licencias activas emitidas por nuestro país”, expresó.

En una reunión anterior con autoridades de Transporte de Indonesia, ambos países abordaron el avance de un acuerdo de cooperación marítima relacionado con el intercambio bilateral y la formación técnica, según informó la Cancillería panameña. Ministerio de Relaciones Exteriores

Invitaciones a ferias comerciales

La viceministra Roro invitó formalmente a Panamá a participar en la Trade Expo Indonesia 2026, principal feria comercial de ese país, prevista para octubre.

Por su parte, Hoyos invitó a las autoridades y empresarios indonesios al Tercer Foro Económico para América Latina y el Caribe, organizado por CAF y Panamá, y a Expocomer.

“Estas reuniones reflejan el compromiso de Panamá e Indonesia de construir una alianza estratégica de largo plazo que fortalezca el comercio transpacífico y genere nuevas oportunidades de desarrollo económico para ambos países”, expresó el vicecanciller.

La delegación panameña estuvo integrada además por el embajador de Panamá en Indonesia, Bernardo Brea Rodríguez; el jefe del Departamento de Asia-Pacífico de la Cancillería, Carlos Karica, y funcionarios de la representación diplomática panameña.