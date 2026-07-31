Adulto mayor muere atropellado en la vía Panamericana en El Ciruelito

El accidente ocurrió en dirección a la ciudad de Panamá y eleva a 23 la cifra de muertos por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé en lo que va del año.

Coclé/Un adulto mayor muere atropellado en la vía Panamericana, a la altura del sector de El Ciruelito, en la provincia de Coclé, en un trágico hecho registrado durante la noche en dirección hacia la ciudad de Panamá.

Tras el reporte del hecho, unidades de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindar atención a la emergencia y realizar el acordonamiento del área con el fin de proteger la escena y ordenar el flujo vehicular.

Posteriormente, funcionarios del Ministerio Público llegaron al sitio para efectuar las diligencias correspondientes del levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones que permitan determinar las causas del suceso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima fatal. Con este lamentable hecho, la cifra de muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé se eleva a 23 víctimas en lo que va del año.