Virus sincitial deja 13 muertes en Panamá; 12 de las víctimas eran menores de cinco años

Nueve de las defunciones se registraron durante las últimas seis semanas epidemiológicas. La circulación del virus respiratorio sincitial se encuentra sobre el umbral de alerta.

Panamá/Panamá acumula 13 defunciones por virus respiratorio sincitial (VRS) en lo que va de 2026, de las cuales 12, equivalentes al 92.3%, corresponden a menores de cinco años, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Una nueva muerte fue notificada durante la semana epidemiológica 28. El informe revela que nueve de las 13 defunciones, es decir, el 69.2%, ocurrieron entre las semanas 23 y 28.

La mayor cantidad se registró durante la semana epidemiológica 27, cuando se contabilizaron tres muertes.

El Minsa advirtió que el VRS se encuentra actualmente sobre el umbral de alerta, lo que indica que su circulación supera el nivel esperado para este periodo.

La distribución por edad muestra que ocho de las víctimas eran menores de dos años:

Una tenía menos de tres meses.

Una tenía entre tres y cinco meses.

Cuatro tenían entre seis y once meses.

Cuatro tenían entre 12 y 23 meses.

Dos tenían entre 24 y 59 meses.

Un adulto de 65 años o más.

En total, dos de las defunciones, equivalentes al 15.4%, ocurrieron en bebés menores de seis meses.

La edad media de las víctimas fue de aproximadamente 12 meses, con edades que oscilaron entre los 42 días y los 65 años.

De las 13 personas fallecidas, ocho eran de sexo masculino, lo que representa el 61.5%, y cinco de sexo femenino, equivalente al 38.5%. Entre las víctimas menores de cinco años, el 66.7% correspondió a niños.

Ngäbe Buglé concentra la mayor proporción

La comarca Ngäbe Buglé concentra el 30.8% de las defunciones, seguida por Bocas del Toro y Chiriquí, con 23.1% cada una.

Coclé, la región Metropolitana y Panamá Oeste registran cada una el 7.7% de las muertes.

Ante el aumento de los cuadros respiratorios, las autoridades reiteraron la importancia del lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados y evitar que los bebés tengan contacto con personas que presenten tos, fiebre o congestión.

El Minsa también recomienda buscar atención inmediata si el menor presenta dificultad para respirar, hundimiento de las costillas, respiración acelerada, problemas para alimentarse, somnolencia inusual o coloración azulada en los labios.

Protección desde el embarazo

Como parte de la estrategia para proteger a los recién nacidos, el Minsa contempla la vacunación de embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación.

La entidad también informó que realiza gestiones para adquirir un anticuerpo monoclonal destinado a los recién nacidos que no recibieron protección mediante la vacunación materna.