¿Tos, fiebre o congestión? Especialistas explican cómo identificar una complicación por virus respiratorio sincitial

El VRS es un virus frecuente que suele manifestarse como un resfriado común, con síntomas como congestión nasal, tos y, en algunos casos, fiebre. Sin embargo, en los menores de dos años puede afectar las vías respiratorias y desencadenar bronquiolitis.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el incremento de los cuadros respiratorios asociados al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) hacen un llamado a reforzar las medidas de prevención y a identificar oportunamente las señales de alerta, especialmente en bebés y niños pequeños.

El VRS es un virus frecuente que suele manifestarse como un resfriado común, con síntomas como congestión nasal, tos y, en algunos casos, fiebre. Sin embargo, en los menores de dos años puede afectar las vías respiratorias y desencadenar bronquiolitis.

El pediatra-gastroenterólogo del Centro de Salud de Parque Lefevre, José Cención, explicó que el VRS tiene un comportamiento estacional. En Panamá, debido a las condiciones climáticas del país, la circulación del virus está relacionada con la temporada lluviosa, periodo en el que suele registrarse un mayor número de casos.

De acuerdo con el especialista, los menores de seis meses, los niños nacidos prematuramente, pacientes con síndrome de Down, adultos mayores y personas con displasia broncopulmonar o enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.

Por su parte, la pediatra-neumóloga del Hospital del Niño, Elizabeth Caparó, señaló que el VRS es un virus muy común y que la mayoría de los niños entra en contacto con él durante sus primeros años de vida.

En niños mayores y adultos, generalmente se presenta como un resfriado que evoluciona favorablemente. No obstante, en los bebés menores de dos años es importante mantener una vigilancia cercana y seguir las indicaciones médicas.

Mayoría de los casos no requiere hospitalización

La especialista explicó que la presencia de tos o congestión nasal no significa necesariamente que el niño atraviese una condición grave.

Según Caparó, la mayoría de los pequeños puede superar la infección en casa bajo vigilancia, con cuidados básicos como una adecuada hidratación, lavados nasales con solución salina y control de la fiebre, siempre siguiendo las recomendaciones del médico.

“No todos los niños que tienen una infección por virus respiratorio sincitial requieren hospitalización. Incluso, la mayoría puede ser manejada en casa bajo vigilancia”, manifestó.

La pediatra-neumóloga también destacó la importancia de la inmunización prenatal como una herramienta de protección para los bebés durante sus primeros meses de vida.

“Las mujeres embarazadas deben acudir a sus controles prenatales e informarse en su instalación de salud sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincitial durante el embarazo. Los anticuerpos creados por la madre pasan a través de la placenta al bebé, logrando protegerlo activamente durante sus primeros meses de vida”, explicó.

Medidas para reducir el contagio

Los especialistas recomiendan reforzar hábitos sencillos dentro del hogar para disminuir la transmisión del VRS y de otros virus respiratorios.

Entre las principales medidas se encuentran:

Lavarse las manos con frecuencia y limpiar juguetes y superficies de uso común.

y limpiar juguetes y superficies de uso común. Mantener los espacios ventilados .

. Evitar el contacto de recién nacidos y bebés con personas que presenten síntomas respiratorios , como tos, fiebre o congestión.

, como tos, fiebre o congestión. Mantener al día el esquema de vacunación de los niños y su entorno familiar, incluida la vacuna contra la influenza.

Caparó instó a los padres y cuidadores a observar el estado general de los niños con tranquilidad, pero sin descuidar los cambios en su respiración.

Estas son las señales de alerta

La especialista recomendó acudir a un centro de salud si el niño respira más rápido de lo habitual, presenta hundimiento entre las costillas al respirar, movimiento excesivo de las fosas nasales, coloración azulada en los labios, dificultad para alimentarse o signos de deshidratación.

“En este momento de alta circulación del virus respiratorio sincitial, la prevención comienza desde casa. Mi recomendación principal a los familiares es mantenerse bien informados, evitar por completo la automedicación y prestar atención a cómo respiran los niños”, señaló Caparó.

El VRS es una de las principales causas de enfermedad grave en niños menores de cinco años, especialmente en lactantes. La atención oportuna, los cuidados adecuados en casa y las herramientas de prevención pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones.