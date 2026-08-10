Joven de 17 años es asesinado a balazos en San Miguelito tras persecución policial

Un joven de 17 años fue asesinado la mañana de este lunes en el distrito de San Miguelito, en un ataque a balazos perpetrado por sujetos que se movilizaban a bordo de un vehículo, según informó el jefe de la zona policial del sector.

De acuerdo con el comisionado, los atacantes realizaron detonaciones contra la víctima y otras personas, hiriéndolas. El hecho desencadenó una persecución policial por las principales vías del distrito, que culminó con la recuperación de un vehículo Hyundai Tucson de color gris, el cual mantenía una denuncia de hurto correspondiente al mes de julio de este año.

La persecución continuó a pie entre veredas del sector, lo que permitió a los sujetos darse a la fuga. Sin embargo, las autoridades lograron recuperar un arma de fuego de 9 milímetros con un proveedor largo de 30 municiones.

Según las autoridades, el joven asesinado mantenía un prontuario delictivo: había sido aprehendido en al menos dos ocasiones por posesión ilícita de arma de fuego, además de haber sido objeto de diligencias de allanamiento por búsqueda de sustancias ilícitas, entre otros delitos.

Otros casos vinculados al fin de semana

El comisionado indicó que, pese a la situación de seguridad que atraviesa el distrito de San Miguelito, se ha mantenido una operatividad sostenida. Como resultado, la noche anterior fue aprehendido un sujeto en el corregimiento de Cerro Frío, sector de Los Quemados, requerido por la autoridad competente por el delito de homicidio contra la vida y la integridad personal, hecho registrado en junio en el sector de San Isidro.

Adicionalmente, mientras se desarrollaba la entrevista, se reportó un nuevo hecho muy cerca del lugar: el hallazgo de un cuerpo sin signos vitales. Las autoridades mantienen coordinación con las instancias competentes para determinar si existe participación de mano criminal en el caso.

Con este hecho, se contabiliza un nuevo caso de homicidio en el distrito de San Miguelito, que se suma a otros episodios registrados durante el fin de semana vinculados a menores de edad, aprehensiones y decomisos de armas.

Información de Hellen Concepción