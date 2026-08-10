Tallulah Willis celebra su boda con el músico Justin Acee: el emotivo detalle de Demi Moore

La pareja culminó así una historia sentimental iniciada en enero de 2023 y que derivó en compromiso en diciembre de 2024.

Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, contrajo matrimonio con el músico Justin Acee el 8 de agosto en una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho.

Para la ocasión, Tallulah eligió un vestido de alta costura de Balenciaga creado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, director creativo. La pieza, confeccionada en satén de seda y con forro de organza, presentó un diseño sin tirantes, una falda con cola drapeada y un lazo posterior.

“Él quería que fuera como un paquete que se desenvolvía”, explicó Tallulah a Vogue sobre la visión detrás del diseño. La elaboración requirió 712 horas de trabajo, incluidas 405 destinadas a la construcción y modificaciones en el atelier. 60 horas se emplearon en bordar manualmente pétalos de organza decorados con cuentas, mientras el velo necesitó nueve horas adicionales.

El proceso creativo comenzó junto al estilista Brad Goreski, colaborador habitual de Demi Moore. “Poder reunir cosas que me gustan, trabajar con Brad en eso, entrar a la sala y ver todo cobrar vida, sabiendo que era para mí, fue un momento precioso. Nunca lo olvidaré”, declaró la novia.

Goreski explicó la intención estética. “Una de las cosas más importantes para Tallulah era que el vestido fuera etéreo y caprichoso, visto a través del prisma de Balenciaga. El equipo de alta costura y Pierpaolo enviaron la selección de bocetos más exquisita. Quedamos asombrados. Fue una locura”, señaló.

Un detalle personal conectó a Tallulah Willis con su madre. El escote del corsé, construido con tul de algodón y reforzado con faille, tomó inspiración de un vestido que Demi Moore llevó a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair.

“Era un vestido negro, sencillo, pero con ese escote tan escultural de Balenciaga. Cuando probé la primera versión de mi vestido, pensé que sería precioso no llevar collar ni nada, solo esa forma”, recordó Tallulah.

La novia también explicó el significado emocional de la pieza: “He trabajado mucho para sentirme cómoda en mi propia piel. Llevar algo en lo que hay una fortaleza es algo profundo para mí. He trabajado tanto en mi vida para encontrar esa belleza cada día… Este es definitivamente un momento cumbre de celebración de la belleza”.

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Antes de la boda, Scout Willis compartió una fotografía de los novios en el juzgado del condado de Blaine, donde tramitaron la licencia matrimonial. “Mis ángeles obtuvieron su licencia de matrimonio”, escribió el 4 de agosto.

Rumer Willis también había celebrado el compromiso: “El amor más bonito que he podido presenciar y ver crecer. Te quiero a los dos. Justin, qué afortunada soy de poder llamarte mi hermano. Pequeña Lula, mi regalo, mi reina, mi corazón está lleno. Obsesionada con los dos”. Emma Heming Willis reaccionó a la noticia con corazones.

La boda llega en un momento especialmente significativo para la familia. Bruce Willis, de 71 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022. Tallulah ha compartido públicamente imágenes junto a su padre, mientras Demi Moore ha mantenido una presencia cercana en la vida familiar del actor.

Con su enlace en Idaho, Tallulah Willis y Justin Acee consolidan más de tres años de relación en una celebración marcada por la intimidad, la alta costura y varios homenajes familiares, entre ellos aquel detalle inspirado en Demi Moore que terminó formando parte de uno de los elementos centrales del vestido de novia. La ceremonia fue reservada, íntima y familiar.