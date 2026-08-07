Zendaya y Tom Holland celebran su matrimonio con exclusiva fiesta secreta

Los actores volvieron a situarse en el centro de la atención internacional tras conocerse nuevos detalles sobre la celebración de su matrimonio.

La pareja de actores habría reunido recientemente a familiares y amigos en una exclusiva recepción en Surrey, Reino Unido, después de haber contraído matrimonio de manera privada a comienzos de 2026.

La celebración tuvo lugar en Beaverbrook, un reconocido hotel y finca campestre ubicado cerca de Kingston upon Thames, ciudad natal de Holland. El establecimiento, rodeado por el paisaje de las colinas de Surrey, se caracteriza por una propuesta que combina tradición británica, lujo y privacidad, características que encajan con la discreción que los protagonistas de Spider-Man han mantenido durante su relación.

El propio Beaverbrook define su ambiente como “impregnada de romanticismo y estilo que rinde homenaje a su glamuroso pasado” y presenta la propiedad como “una finca rural inglesa por excelencia, enclavada en el corazón de las pintorescas colinas de Surrey”. Además, señala: “Tanto si te vistes elegante para celebrar como si optas por un look más informal para relajarte, nuestro entorno elegante y nuestras extraordinarias instalaciones ofrecen algo verdaderamente especial”.

De acuerdo con informaciones publicadas sobre el encuentro, Sam, Harry y Paddy, los tres hermanos de Tom Holland, habrían participado activamente en los preparativos. La privacidad fue una prioridad durante la recepción: huéspedes y trabajadores del hotel no podían utilizar teléfonos móviles, una medida destinada a impedir filtraciones de fotografías o videos de la celebración.

La historia sentimental de Zendaya y Tom Holland comenzó públicamente en 2021, aunque ambos se conocieron años antes trabajando en la franquicia Spider-Man. Desde entonces, han protegido cuidadosamente los aspectos personales de su vínculo pese al enorme interés mediático que los rodea. En diciembre de 2024 se comprometieron, aunque la noticia cobró fuerza un mes después, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro luciendo su anillo.

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Posteriormente comenzaron a circular versiones sobre una boda secreta de Zendaya y Tom Holland celebrada a principios de 2026. Law Roach, estilista de la actriz durante años, alimentó las especulaciones al ofrecer algunas pistas relacionadas con el vestido nupcial. Más tarde, Holland abordó el tema durante una entrevista con Esquire UK, en medio de la circulación de imágenes y videos creados con inteligencia artificial que pretendían mostrar el enlace.

Al referirse a aquella celebración, el actor aseguró que sus familias estaban “todas allí”, una declaración interpretada como confirmación del matrimonio. Durante las actividades promocionales de Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey, ambos también han utilizado públicamente los términos esposo y esposa.

Holland habló además sobre la estabilidad que encuentra junto a Zendaya: “Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente agradable tener una relación sólida que perdure en el tiempo”.

El actor profundizó sobre la conexión que comparten: “Podemos apoyarnos mutuamente de una manera que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente lo que significa vivir esta vida, y creo que eso es un gran privilegio, porque simplemente no entiendo cómo podría tener algo así con otra persona”, expresó con entusiasmo. “Así que, para mí, encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro, jamás. Punto”.

La recepción británica refuerza así el carácter reservado con el que Zendaya y Tom Holland han decidido gestionar uno de los matrimonios más seguidos de Hollywood, lejos de las cámaras y del espectáculo mediático.