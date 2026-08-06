Brad Pitt intensifica la batalla contra Angelina Jolie y le pide registros financieros

La prolongada disputa judicial entre los actor por la propiedad de Château Miraval , la prestigiosa finca y bodega ubicada en la Provenza francesa, sumó un nuevo capítulo.

El actor Brad Pitt presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para que su exesposa Angelina Jolie entregue varios años de documentación financiera, en un intento por reforzar su posición dentro del litigio que ambos mantienen desde hace varios años por el control del reconocido viñedo.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por USA TODAY, la representación legal de Pitt sostiene que la actriz habría omitido información relacionada con los ingresos percibidos tras la separación de la pareja en 2016. Por ello, solicita que se incorporen al proceso contratos laborales, comprobantes de pago y otros registros financieros correspondientes al período comprendido entre 2017 y 2021.

Los abogados del protagonista de Érase una vez en Hollywood argumentan que esta información resulta relevante después de que Angelina Jolie manifestara que redujo considerablemente su actividad profesional con el objetivo de alcanzar independencia respecto a su entonces esposo. Según la postura del actor, esa afirmación hace necesario revisar los ingresos obtenidos durante esos años para verificar el alcance de dicha declaración. En ese mismo periodo, la intérprete participó en producciones de alto perfil como Maléfica: Dueña del mal y Eternals, dos proyectos que reforzaron su presencia en la industria cinematográfica.

La defensa de Jolie rechazó la solicitud al considerar que representa una invasión de su privacidad y excede los límites razonables del proceso judicial. Sus representantes sostienen que la actriz nunca afirmó haber enfrentado problemas económicos, sino que su intención siempre fue lograr la independencia de su marido tras la ruptura. Asimismo, recuerdan que ya entregó parte de la documentación requerida, aunque únicamente la correspondiente a 2020 y 2021, lo que para el equipo legal de Pitt resulta insuficiente.

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Los abogados de la actriz también sostienen que durante el proceso de divorcio ya se aportó una cantidad significativa de información financiera y consideran que la nueva petición carece de justificación suficiente. Mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas, el juicio principal relacionado con la propiedad de Château Miraval está previsto para agosto de 2027.

El origen del conflicto se remonta a la adquisición de la finca en 2008 por 28,4 millones de dólares. La propiedad, de aproximadamente 500 hectáreas, se convirtió con el paso de los años en una de las bodegas más reconocidas por la producción de vino rosado, gracias a la alianza comercial establecida con la familia Perrin. Además de representar una importante inversión empresarial, el castillo posee un fuerte valor sentimental para la expareja, ya que allí celebraron su matrimonio.

La controversia escaló en octubre de 2021, cuando Jolie vendió de manera privada el 50 % de su participación a Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, por 64 millones de dólares. Meses después, Pitt presentó una demanda asegurando que esa operación violaba un acuerdo verbal mediante el cual ambos tendrían derecho preferente para adquirir la participación del otro antes de una venta a terceros.

Posteriormente, la actriz respondió con una contrademanda en la que afirmó que las negociaciones para vender su parte directamente a Pitt fracasaron porque él pretendía imponerle un acuerdo de confidencialidad extremadamente restrictivo, el cual, según su versión, buscaba impedir que hablara sobre sus acusaciones de abuso familiar.

Desde entonces, el proceso ha registrado decisiones favorables para ambas partes. En 2024, un tribunal ordenó a Jolie entregar ocho años de contratos de confidencialidad firmados con terceros. Más adelante, la actriz consiguió impedir que Pitt accediera a 22 correos electrónicos confidenciales relacionados con la estrategia de venta de la bodega. Finalmente, en junio de 2026, el actor obtuvo una nueva victoria procesal al recibir autorización judicial para tomar declaración bajo juramento a altos ejecutivos de Stoli Group, con el propósito de esclarecer los detalles de la operación comercial que continúa enfrentando a la expareja.