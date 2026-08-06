Jared Leto pierde un importante papel en Hollywood mientras lo denuncian por abuso sexual

La producción decidió no seguir adelante con su incorporación al considerar que los señalamientos se habían vuelto demasiado relevantes para el proyecto.

El actor y músico Jared Leto quedó fuera del elenco principal de Assassination, un esperado thriller político dirigido por Barry Levinson, luego de que las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra adquirieran un nuevo nivel de atención pública.

Según fuentes cercanas a la película, el intérprete de 54 años mantenía conversaciones avanzadas para asumir uno de los papeles centrales y su contratación era vista como prácticamente asegurada. Sin embargo, el panorama cambió cuando los responsables de la producción optaron por frenar las negociaciones. Una persona vinculada al proceso aseguró que “parecía un trato cerrado”, aunque tanto los ejecutivos como el propio Barry Levinson ya conocían las denuncias antes del inicio formal de las conversaciones.

Otra fuente indicó que el rendimiento comercial de Tron: Ares, cinta de ciencia ficción estrenada en 2025 y protagonizada por Leto, también pudo influir en la determinación. No obstante, reconoció que ese argumento “puede haber sido una excusa para descartarlo del proyecto” tras la publicación de una investigación de Air Mail en la que nueve mujeres presentaron acusaciones por presunta conducta sexual impropia.

La producción de Assassination recrea la historia de la periodista Dorothy Kilgallen, quien falleció en circunstancias no esclarecidas mientras investigaba el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1965. El reparto confirmado incluye a Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston y Brendan Fraser. Aunque el largometraje enfrentó retrasos debido a una demanda presentada por el coguionista y productor Nicholas Celozzi, continúa en desarrollo y todavía no existe información sobre quién reemplazará a Leto ni una fecha oficial de estreno.

La controversia alrededor del ganador del Premio Óscar volvió a intensificarse tras el lanzamiento del documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, donde diez mujeres relataron presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016. De acuerdo con esos testimonios, las denunciantes tenían entre 16 y 18 años al momento de los hechos, mientras el actor se encontraba en la treintena o la cuarentena.

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Entre los relatos incluidos en la producción audiovisual, cuatro mujeres señalaron a Leto por presuntas agresiones sexuales, amenazas de agresión sexual u otras conductas inapropiadas cuando ellas eran menores de edad, según informó TMZ. Las autoridades, sin embargo, indicaron que no existen investigaciones abiertas relacionadas con esos señalamientos. La Policía de Las Vegas explicó que un supuesto hecho ocurrido en 2002 nunca fue denunciado ante esa institución, mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles y la oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmaron que no mantienen casos pendientes contra el artista.

A través de un comunicado difundido por sus representantes, Jared Leto rechazó todas las acusaciones incluidas en el documental. “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, afirmó el actor. Posteriormente añadió: “Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

La BBC señaló que verificó parte de los testimonios mediante declaraciones de familiares y amigos de las denunciantes, además de revisar fotografías y mensajes que, según la cadena británica, “respaldan sus versiones”. Los señalamientos se suman a otros realizados en 2025 por la DJ Allie Teilz y a la investigación de Air Mail, denuncias que el artista también negó. Paralelamente, la trayectoria de Leto ha estado rodeada de episodios controvertidos durante producciones como Escuadrón Suicida y Morbius, donde sus métodos de interpretación generaron críticas dentro de la industria cinematográfica.