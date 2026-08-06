Muelatón en San Miguelito: realizarán extracciones dentales gratuitas durante todo el domingo

La actividad se desarrollará el domingo 9 de agosto, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Policentro de San Isidro. La atención será por orden de llegada y los pacientes deberán presentar su cédula y cumplir con una evaluación médica previa.